【Netflix 電影】《天才少女福爾摩斯》 「超人」化身爆肌大偵探　 《怪奇物語》異能少女查母失蹤之謎【有片】

▲ Netflix原創電影《天才少女福爾摩斯》由Millie Bobby Brown（中）跟亨利卡維爾（左）及Sam Claflin合演福爾摩斯家族的三兄妹。（劇照）

Netflix最近頻頻推出原創電影，將於9月23日上綫的就是《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）。今次演大偵探福爾摩斯者是「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill ），而憑《怪奇物語》（Stranger Things）爆紅的Millie Bobby Brown所飾演的妹妹Enola才是此戲真正的主角。

預告片展示，整個故事由Enola的觀點出發，自小教導Enola愛觀察、做自己，有好身手的媽媽，一天失蹤了，她就齊齊展開一場尋母大冒險。但整個故事偏重少女成長，多於偵探懸疑。

改編小說的《天才少女福爾摩斯》以從小與母親生活、充滿探索冒險精神的 Enola 為主角。她沒想到母親竟在她 16 歲生日當天離奇失蹤，正當她想搜尋更多線索時，多年未見的兩位哥哥卻決定將她送到寄宿學校，要求她學習當個優雅淑女。

Enola 決定逃出學校，憑藉母親留下神秘線索，前往倫敦找出真相。不料途中無端捲入一場伯爵失蹤案，還差點惹來殺身之禍，而她那被譽為「史上最強名偵探」的哥哥 Sherlock Holmes 更是緊貼在後，掀起多個劇情高潮。這對智商爆滿的兄妹穿梭於維多利亞時代的倫敦，從鬥智解謎中互相了解彼此。

▲ 故事講述Enola自小受到母親的另類栽培，不想做淑女不懂刺繡，卻是精靈活潑，而且練得好身手。（劇照）

戲中演偵探家族母親者，就是在Netflix劇《王冠》（The Crown）第3季中飾演瑪嘉烈公主的英國性格女星海倫娜寶咸卡特（Helena Bonham Carter）。

Enola兩位聞名全球的偵探哥哥就分別由兩位英國男星出演，包括曾出演《遇見你之前》（Me Before You）、《飢餓遊戲》（Hunger Games）男星 Sam Claflin 飾演嚴肅大哥Mycroft Holmes.

▲ Enola經常與哥哥Sherlock Holmes鬥嘴。（劇照）

近期主演Netflix《獵魔士》（The Witcher）重拾人氣的「超人」亨利卡維爾飾就演聰明絕頂的 Sherlock Holmes。這個版本的福爾摩斯，也相信是歷來最大隻的大偵探了。

亨利卡維爾表示：「Sherlock 是一位時代先驅，但面對當時一些不公之事，他卻不太願意爭取改變。見到 Enola 後，他才漸漸打破自己的外殼。」製片人盛讚他不只成功翻轉刻板印象，也擁有這個角色所需的內斂溫暖。而飾演福爾摩斯家長子的 Sam Claflin 這回也跳脫了 Mycroft Holmes 的典型形象。

▲ 兩個哥哥均希望Enola學做淑女，而Enola則只想做自己。（劇照）

現年16歲的美國新星Millie Bobby Brown曾在《怪奇物語》中以平頭造型出現演有異能的Eleven。

她笑言：「一發現原著封面上 Enola 留著長髮就非常興奮！」她在片中造型多變，從樸素的洋裝到華麗的禮服，甚至穿上性感緊身的馬甲，散發成熟女人氣息，而她活潑又帶點稚氣的演出，成為全片焦點。