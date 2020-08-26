【全民檢測】馬仲儀質疑全民檢測對疫情控制成效　倡針對高危群組作檢測

▲ 馬仲儀質疑全民檢測對疫情控制的成效。（資料圖片）

政府9月1日起推行普及社區檢測計劃，行政長官林鄭月娥昨日批評部分專家、醫生不斷抹黑計劃，阻止香港市民參與，認為背後有政治計算目的，藉此抹黑中央。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，看不到有抹黑中央的言論，認為中央的資源要適當運用，不想浪費，又質疑全民檢測對疫情控制成效。

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馬仲儀今早（26日）接受電台訪問時指，不知道特首所指何人，她看不到有抹黑中央的言論，因大家只是討論計劃的成效、安排會否帶來反效果等。她又認為中央給予香港資源「固然是好」，但要適當運用，因資源有限不想造成浪費。

她又質疑無方向性的全民檢測對疫情控制的成效，尤其現時第三波的疫情已慢慢緩和，社交距離亦已有成效，加上有其他較好控制疫情的地方，亦非因為有採用全民檢測而做得好，反而來對外來人士做好隔離等的措施。她提到，即使是內地，往往在某一地方小區出現群組爆發，便立即進行封鎖，不準出入，相信此或是更有效方法。

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至於有意見指可透過全民檢測找出隱形患者，馬仲儀則反問檢測找出患者是否就可以控制疫情，並指昨日有個案是找出患者身上有抗體但無病徵，其傳播性好低；加上全民檢測可能出現「假陰性」、「假陽性」，而檢測結果是陰性亦有機會或會令市民鬆懈，認為市民應繼續戴口罩、洗手、減少大型聚會。她又指得知部分同事及會員均認為，將集中資源針對高危群組進行檢測會較有意義。

被問到會否建議朋友參與全民檢測，馬仲儀稱會詢先問對方會否擔心聚集檢測有風險受感染，個人資料問題等，如對方仍想參加亦不會阻止。

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記者：郭詩詩