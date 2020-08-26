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蓮塘香園圍口岸今日開通　業界指疫情及中美貿易影響貨量大減

社會 11:45 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

深圳上午舉行開通儀式。（業內人士提供）

蓮塘香園圍口岸今日（26日）開通，行政長官林鄭月娥會率領特區政府官員前往深圳，出席蓮塘口岸/香園圍邊境管制站開通儀式。

【復課安排】消息：教育局明天見中小學校長　部分年級有望於9月中旬率先復課

蓮塘口岸/香園圍邊境管制站下午4時開始，先開放貨檢設施予跨境貨車使用，現階段不提供私家車、跨境巴士、跨境出租汽車及旅客通關服務。

貨櫃運輸業職工總會及港粵運輸司機從業員協會指，歡迎蓮塘/香園圍於下午4時正式開通貨運通關，今後往來粵東貨物運輸配合東進東出格局。受疫情影響，各口岸因而增加不少通關措施，影響到通關時間較長，新口岸開通有助分流其他口岸的塞車情況。

【一文看清全民檢測】預約方法、鼻腔及咽喉拭子樣本取樣方式　計劃不適合6歲以下兒童

工會指在年初時應邀兩地口岸以45呎櫃試車，為未來東進東出的主要口岸做好準備，感謝兩地政府優先給予貨運通行，祈望讓疫情盡快得到緩減，再配合健康碼，讓貨流人流盡快恢復。

【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】

而落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，跨境貨車可使用新口岸「東進東出」，前往惠州的惠陽、惠東及汕頭等，由於口岸接駁高速公路，司機可節省不少時間，而受疫情及中美貿易戰等因素影響，貨運量大減，估計未必會出現擠塞問題。

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記者：伍瑋瑋

 

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