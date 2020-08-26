【雙性人】聲線低沉長喉核睪丸藏胃內　25歲少女證實為天生雙性人

▲ 聲線低沉長喉核睪丸藏胃內，25歲少女證實為天生雙性人。

英國一名25歲女子在青春期時就發現自己與其他女孩不同，不但聲音低沉，更長出喉核，其後在家人陪同下求醫，竟驗出體內沒有子宮，並擁有男性的XY染色體，胃部內甚至藏有睾丸，證實為一名天生雙性人。

根據英國《太陽報》報道，來自威爾特郡（Wiltshire）的柯爾（Dani Coyle）自幼就被父母當作女孩子來養。14歲時，她發現自己與其他發育時期的女生不同，聲音變得低沉且長出喉結，而且遲遲不來月經，還出現嚴重的胃痙攣。

柯爾在家人的陪同下求醫，及後被轉介到專科接受檢查，結果發現她體內擁有通常只在男性中發現的XY染色體，而且沒有女性生殖器官，例如子宮等，胃部更有處於早期癌症病變階段的睾丸。 醫生指出， 柯爾可透過 手術和荷爾蒙替代療法來治療她的「缺憾」，於是她在2009年接受手術 將胃部的睾丸切除，並改變外陰的外觀。

柯爾憶述，當時醫生的診斷令她震驚，又指她的身體對睾丸的睾酮素（testosterone）沒有產生正常反應，因此她的外貌由出生到長大外貌都像一個女孩，「這很幸運，因為我一直被認為是女性」。她又表示：

我以前認為雙性人是一種詛咒，但我現在覺得是一種祝福，因為我不受性別的限制。現在我是性別平權活動的一份子，希望盡力令世人更加接受和包容我們。

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責任編輯：羅嘉欣