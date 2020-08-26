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【在家運動】港人每日赤腳玩2至3小時Ringfit致骨折　骨科專科醫生： 打機打到斷腳【附玩時小貼士】

醫生診症室 12:13 2020/08/26

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本港骨科專科醫生分享個案，指有港人每日赤腳玩2至3小時Ringfit導致骨折。

玩Ringfit時，都要小心保護身體！本港骨科專科醫生黃仕雄近日在Facebook專頁分享一宗因為玩Ringfit而骨折的個案。患者每日都會與家人玩2至3小時Ringfit，而且會赤腳跑跳，結果導致「壓力性骨折」，「打機打到斷腳」。

黃醫生指，最近有一名年約40歲的病人求診，指最近突然出現沒有原因的腳痛，沒有受傷病史，沒有瘀青，X光及血液檢查結果正常。唯一一項病徵就是「行路時間越長越痛」，結果MRI檢查證實脛骨骨折。

經追問，原來病人每日與家人玩2至3小時健身環運動遊戲，在家中「赤腳」原地跑跳數小時，導致「壓力性骨折」（stress fracture）。

(圖片來源：樹熊醫生)

何謂疲勞性骨折 （壓力性骨折）

黃醫生指，疲勞性骨折又稱為「壓力性骨折」。長跑選手、籃球員、芭蕾舞蹈員及軍人為高危一族。發病源於外來的壓力超出骨骼本身可支撐的力量。常見於腿部（脛骨及腓骨）與腳部（跗骨及蹠骨）的位置。

若沒有運動的習慣人士，突然提升運動量，便有機會招致疲勞性骨折。受創部位在活動時感到痛楚是疲勞性骨折的常見症狀。然而，當有關部位不再用力或負重時，痛楚便會減輕。

治療方法與一般骨折相若：

  • 保守治療 （非手術治療） 佩戴膠製矯形器或以石膏定位，幫助骨骼自癒
  • 手術治療用於移位性骨折
  • 止痛劑和物理治療來減輕痛楚
  • 約需三個月的時間康復

同時，黃醫生亦建議數個玩Ringfit時保護身體的方法：

  • 在家中進行此類運動，建議穿上運動鞋
  • 在運動範圍鋪上防跣吸震軟墊
  • 每四五天便最少停玩同類遊戲一天，讓骨骼有時間休息。
  • 多攝取鈣質及維他命D
  • 對於不常運動的人士來說，應量力而為

文章獲「樹熊醫生」授權轉載，原題為：「疫情中的「Ringfeet」骨折： 打機打到斷腳」

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責任編輯：楊宛茜

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