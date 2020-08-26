【港媽發難】屋苑揀平日例檢停水停電　港媽鬧爆業管會： 無同理心

▲ 有港媽於討論區鬧爆屋苑揀平日例檢停水停電，指業管會無同理心。

新冠肺炎疫情近日有放緩趨勢，不過不少醫生或專家仍呼籲市民不能放寬防疫措施，多留家抗疫，避免疫情再次爆發。然而，日前有一名港媽於討論區發文鬧爆業管會，指收到屋苑通知，將會在9月其中一日平日的上午進行停水停電例行檢查，導致在家工作的她和在家上課的孩子造成不便，她批評檢查影響生活，「無智慧無同理心」。

一名港媽於討論區「親子王國」發帖指，日前打開信箱，收到屋苑通知各住戶，9月其中一日上午將會停水停電3小時，

基本上係成座樓都咩都無，單位內外都無電，就連食水沖厠水都無。

她表示，進行例行檢查當天是平日，成人及小朋友需在家工作，還有另一位幼兒留在家。

港媽狠批業管處無智慧

她鬧爆負責選擇日子的業管處無智慧，

留家30幾度無風扇冷氣，無wifi 做嘢上堂，想沖個涼冷靜下都無水。

另外，因疫情當道未能帶同小朋友外出，「如果正常日子，大人細路返工返學，影響無咁大，大不了帶細B出去行下商場。」惟她認為停水停電嚴重影響生活，「一係喺屋企焗暈，一係出公眾地方流連幾個鐘頭。」

無奈為停電停水日作安排

於是，港媽致電業管會查詢相關詳情，沒想到對方僅回答「係呀無辦法」，令她憤怒批評，

無智慧無同理心，真係唔好做業管會工作。

為了應付停水停電日，港媽目前正安排當日回公司工作，而小朋友則選擇不上課，「細路嗰朝唔熱到拆屋已經好感恩」。

網民：嬌生慣養租酒店住

帖文引來網民熱烈討論，有網民批評港媽反應過大無同理心，「若果無做檢查，電力不勝負荷，全屋苑都會停電幾日去搶修，而且係犯法」、「好多人都將自己睇得好大，只諗方便自己」及「可能由年頭拖到而家，拖無可拖，你要做嘢人哋都要做嘢㗎，假日咪仲多人，唔揀平日仲可以點」。

不過，另有好心網民提醒港媽檢查前一天將風扇仔、手攜充電器充滿電，「上網用住手機先，香港人能屈能伸, 有咩咁大件事」。另有不少網民安慰港媽3個小時好快過，「真係捱唔住，建議你早一晚book酒店住，又有wifi又有冷氣」。

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責任編輯：王明芳