【兩鬢斑白】44歲舒淇分享白髮照　中醫解構兩鬢長白髮反映壓力大肝膽氣血不足

▲ 白髮長在兩鬢，有機會是壓力過大、肝膽氣血不足所致。

未到中年已長出白頭髮，真的很礙眼，令人忍不住拔掉。到底為何會這麼早有白頭髮？台灣專家及醫生表示，白頭髮是老化的現象，男女白頭髮生長位置也不同，而且生長的位置亦反映身體不同狀況。

最早25歲長白髮 男女白髮生長位置不同

44歲的女藝人舒淇近年多次分享自己的白髮照，可見她前額、頭頂也長出不少白頭髮，更形容是「智慧爆棚的年代」、「智慧飛躍的年代」。台灣電視節目《健康2.0》近日一集講解白頭髮生長的原因，細胞分子生物學專家黃琇琴指，白頭髮其實是老化的象徵。少年白髮約25歲開始，而一般人約40歲開始長出白頭髮。受荷爾蒙影響，男女出現白髮的位置及順序也不同：

男性：兩鬢、頭頂、後腦、鬍鬚、身體其他部位

女性：頭頂髮線兩邊

專家黃琇琴解釋，長白頭髮與頭皮毛囊老化有關，當毛囊的黑色素細胞關閉其功能或消失，頭髮就會變白。若屬於初老，黑色素細胞仍在，提供適當的營養，可令它再分泌黑色素，長出黑髮，故要趁早讓身體恢復。

白髮生長位置反映身體狀況

台灣中醫師吳明珠在節目上表示，白頭髮長在不同位置，反映不同的身體狀況。

兩鬢：可能是肝膽氣血不足、壓力過大、多夢、眼睛酸澀

頭頂、後腦：陽氣腎氣不足

前額：可能是脾胃失調；吃錯東西或不吃東西，三餐不正常飲食也會導致氣血不足，脾胃失調。

白頭髮拔一條長三條？

台灣皮膚科醫生蔡逸姍在節目上表示，頭皮細胞老化、吸煙、壓力、皮膚基因、缺乏營養、錯誤清潔這6個因素也會導致白頭髮出現。

白頭髮拔一條會長出三條？蔡逸姍醫生解釋，因為同一個毛囊有機會多於一條頭髮，當毛囊老化時，長出來的都是白頭髮。拔去較長的一條白髮後，可能有兩條較短的會長出來，故會發現同一位置再次長出白頭髮。但她不建議拔白頭髮，因有機會傷害毛囊，旁邊的頭髮也可能被拉扯而提早老化。若看不順眼，建議剪掉。

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責任編輯：羅嘉欣