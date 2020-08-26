【金句王】黎明推新歌《存入愛》兼創作新金句　Leon以早餐作比喻：為家人注入能量

▲ 「金句王」黎明分享人生哲理。

黎明（Leon）近日再度與某銀行合作，推出主題曲《存入愛》。黎明以煮早餐比喻人生規劃，除了親身破解「唔會空肚食早餐」之謎，更創作出不少金句教你為家人存入愛。

黎明的新歌《存入愛》中，旋律温暖、歌詞細膩，充滿對家庭的愛意，表達出不論遇到甚麼困難，只要有家庭的扶持，任何風雨都可以捱過。

【存入愛】黎明無預警再推廣東新歌 Leon化身顧家暖男煮愛心大餐

▲ 黎明推出新歌《存入愛》。

而在是次最新企劃中，Leon更參與了創作的部分，構思出以煮早餐比喻為家庭的愛，並為大家親身破解了多年「唔會空肚食早餐」之謎。

他說：「早餐是一天的開始，每天為家人準備一道豐富的早餐，為家人們注入每日的能量。有好的早餐就是成功的一半，好比理財規劃，只要預早策劃，人生才會有更多選擇，我們才可以穩中求富。但食早餐前，記得先飲一杯暖水，這樣就不會空肚食早餐。」

Leon特別選擇了煮蛋為是次的早餐主題：「煮蛋，是我其中一樣獨門絕技，亦都是我唯一的獨門絕技。而煮蛋有很多不同的方法，例如很多人都喜愛的sunny side-up，賣相好、味道好，每早見到這款早餐都會份外精神，但世界没有永遠的Sunny Side Up，只要我們保持Positive，就每朝都可以為自己、為家人存入愛，作出最好的保障。」

【黎明新歌】Leon《顧家》全新MV曝光 胡楓+林海峰+陳柏宇演繹各式暖爸

▲ 黎明又有新金句。

除了煮蛋外，Leon更以蛋為比喻，分享了更多人生哲理：「煮蛋有很多種烹調方式，但打開雞蛋殻時，就好像我們突破人生的框架一樣，眼界擴闊，想法自然會多，眼界邊個較好，講得出的就算是炫耀。」

他續指：「我們作為地球人，人生有限，我們要行多點，學多點，有人話『諗飽佢』，但諗是不會飽，做先有機會飽，先有機會成功。說不定將來已經有宇宙人的槪念，及早為自己的人生作規劃，即使將來再變都會有所保障。」

簡單一個以蛋為主題的早餐，Leon都可以創作出規劃人生的金句。

Leon除了參與創作的部分外，更擔任了場外攝影師一職，拍攝了部分的幕後花絮，就好像Leon的雞蛋比喻，要突破自己的框架，眼界才會擴闊。