【艾威婚變】接受苑瓊丹訪問談未來去向　艾威坦言曾擔心前景：不會有突破

▲ 艾威在節目中談事業和人生。（圖片：香港開電視）

早前傳出婚變的艾威日前接受好友苑瓊丹邀請，亮相香港開電視《開工大吉77》，艾威就話苑仔是自己「債主」，因此隨傳隨到做訪問。

艾威坦言：「上年有一件事苑仔幫了我大忙，自己要請她食飯答謝，但不夠她快手爭埋單，令到人情債越滾越大，所以要我做嘉賓立即答應。」

節目中艾威自爆真名原叫「徐威信」，因為星途向師傅關海山請教：「蝦叔是我我師傅，他指原名不太似戲行的人，所以叫我改名，『艾威』是因為『艾』字相對西化，『威』字就好剛猛。當時入行有人教我找個師傅做榜樣，跟住他做就走少點冤枉路，所以我就拜師學藝。」

▲ 艾威跟苑瓊丹是多年好友。（圖片：香港開電視）

艾威指行內有三位前輩令自己佩服，將角色活現鏡頭前：「蝦叔、鵬哥（盧海鵬）、羅家良三個唔會『唸口簧』，用個心去記台詞，我發現死背對白不會演好場戲。」

艾威坦言視演員為終身職業，但發展到某階段，開始發主角夢：「人可能貪心，你會覺得主角的戲先有血有肉，綠葉當然好重要，但都想參與大劇、大電影，但你知道自己定位，不會有突破，甚至有製作人跟我講，曾經向高層推薦我去一定位置，但被高層否決。」

▲ 艾威自言現在搵錢比以前多。（圖片：香港開電視）

早年艾威被舊同學王維基邀請加盟，離開服務33年的舊公司：「有次校友會聚會，他說會開電視台，問我可否過去幫手，我未傾錢即刻話『過！』，以前不走是因為沒第二個台，別人以為我演出經驗豐富，其實不是，因為多年都係『下靶位』！」

艾威亦透露離開後，搵錢比以前多，更多機會參演幕前的崗位：「以前我連遊戲節目都未試過，現在做過旅遊節目主持、做過主角、出書做作者等，疫情下便拍短片視頻，亦準備再寫書，甚麼都試吓。」