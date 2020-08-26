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【童年夢想】5歲兒不愛當醫生律師立志掃街　開明爸媽邀清潔工為兒慶生體驗工作

育兒經 13:39 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

父母邀請清潔工為兒子慶祝生日。

不少家長都在孩子年幼時，就開始灌輸他們將來要當醫生、律師等專業職業，令孩子的觀念被限制。不過，有開明的家長亦鼓勵和支持子女尋找理想，英國一名5歲男童就對清掃街道工作非常感興趣，媽媽不但沒有責怪他不成材，反而在兒子生日時，邀請一隊清潔隊為他慶生，並送上特製的工作服，與他們一起工作。

小朋友立志成為清潔工

綜合英媒報道，今年5歲的Beau Powell，是兒科病房護士Jen和Matt的獨生子，媽媽Jen笑言，兒子從小就十分迷戀清潔工的工作，而且兒子亦在學校向老師透露，將來希望成為一名街頭清潔工人，

每次他見到街上有掃街車，他就會凝視著它，久久不離開。

邀清潔工為兒驚喜慶生

父母沒有阻止兒子的想法，他們認為，讓兒子活得快樂自在，比一切都重要。近日是Beau的生日，但因疫情關係無法舉行生日會，Jen和丈夫就在朋友建議下，聯絡當地市政局，打算神秘地安排清潔隊為兒子慶生，給他一個難忘的生日。

在生日當日，3名穿著整齊制服的清潔工人到達Beau的家門前，令Beau驚喜萬分。清潔工人送上一件迷你工作服，邀請Beau加入他們的工作，成為小小的清潔工人。他們其後還在掃街車旁邊拍照留念，其後又送上掃街車的模型、清潔小冊子等東西留念，令Beau非常開心。

市政廳環境服務公司的董事總經理表示，他們不時會收到一些特別請求，但甚少年輕人會被清潔街道工作吸引，認為這次為Beau慶祝生日很值得紀念。

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責任編輯：王明芳

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