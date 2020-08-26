【暑期活動】物理治療師教自製天然泥膠　親子同樂訓練手肌兼啟發思維【有片】

▲ 天然泥膠材料簡單，用水果製作天然食用色素加入 100g 麵粉、水和鹽，過程可啟發小朋友大腦。(機構提供)

泥膠好處多多，不只可以訓練小手肌，其色彩繽紛更可以啟發腦仔思維。疫情下，一班曾在第三世界國家為當地兒童興建遊樂場的義工物理治療師，因應疫情下孩子長時間留家，缺乏健康娛樂，自創以水果製作的食用色素天然泥膠短片，在YouTube頻道分享，鼓勵親子遊戲。泥膠只要放入密實袋，擠出空氣，保存良好的話，可保存一個月，非常環保。

影片由香港中華基督教青年會大學及學院青年會部義工組織MUD（Mission Until Dawn）策劃，MUD主席鍾晞浚（JACK）指出，他們見到現在小朋友長期留家，也會有抗疫疲勞，泥膠的觸感可以有抒壓作用，不但色彩繽紛，而且有少少治療效果，能助腦部全面發展。

▲ 火龍果、芒果、木瓜及綠茶粉，對應顏色是紫色、黃色、橙色及綠色。(機構提供)

短片共用了一年時間構思，是他們因應小朋友在幼兒階段，需要口部刺激，並愛放東西入口，而用水果製作天然泥膠，讓小朋友即使放入口也沒害。

影片中，治療師應用了火龍果、芒果、木瓜及綠茶粉（大家可以用平時食剩的水果、蔬菜或茶粉製作），對應顏色是紫色、黃色、橙色及綠色，大人可協助小朋友先將切成粒狀的水果放入過濾隔篩，搾成濃縮液體或攪拌成泥狀，變成天然食用色素，再加入水、麵粉與2至3茶匙鹽搓成粉團，期間大人可讓小朋友觸摸其質感會否太乾，慢慢調校至不黏手、沒粉狀的泥膠狀態。

去片學習方法：

▲ MUD主席鍾晞浚曾到過第三世界建立遊樂場，其工作一直是服務小朋友。(受訪者提供)

拓展幻想力

MUD成員曾在2015年曾到過多個第三世界國家，為當地兒童興建有治療效果、安全和開心的遊樂場，JACK謂小朋友的遊戲有一種叫自主遊戲，沒有很多規範，因小朋友去到某年紀，喜歡自己跟自己玩假想活動，泥膠是很好的媒介，例如可以砌一個城堡，自己投入角色跟自己玩，拓展幻想力。

JACK謂：

玩泥膠可以在家玩，而且有趣，也涉及親子，遊戲時建議大人多問小朋友講想點玩，想溝出怎樣的顏色，大人只須由旁協助，帶住他們去嘗試不同效果，容許他們切切水果。當中誘發思維，這過程比發展肌肉更重要，可以提升創意。

▲ 天然泥膠放入密實袋，擠出空氣，保存良好的話，可保存一個月。(機構提供)

記者：胡麗珊