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【三十而已】胡定欣追劇睇女強人主角感同身受　視后感情路坎坷：受傷的只有自己

娛樂 13:14 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

胡定欣留家抗疫，追內地劇《三十而已》有感而發。（Instagram圖片）

內地劇集《三十而已》大受歡迎，劇中女主各有特色，當中由江疏影扮演的王漫妮獨立形象鮮明，引起不少女性共鳴，連視后胡定欣看後，都忍不住在社交平台分享觀後記，並引發對愛情的感悟。

胡定欣多年來演戲不時都出演女強人角色，而外表堅強硬朗的她亦讓人感獨立，而她在看見江疏影的演出後便似有身同感受：「我不是跟王漫妮同樣經歷，但有著同樣對愛情那份執著！就是想試一下，再堅持一下，以為自己夠強大可以拼過去，希望自己所想的畫面會岀現！但是到頭來受傷的，只有自己！還有發現自己的心，其實沒有想像中強大，也承受不了那份傷痛！￼」

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胡定欣對愛情仍有信心。（Instagram圖片）

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劇中的江疏影事業成功，但愛情路坎坷，結局時亦選擇海外進修，拒絕與前男友復合。而現實中的胡定欣亦恰巧帶有少許王漫妮的影子，她自入行以來共公開4段戀情，可惜都未能開花結果。

自2016年與音樂人陳明道分手後，胡定欣便未曾再對外承認拍拖，不過她亦未對愛情失去信心：「不過，人生都必須經歷一下，讓自己學習愛這會事，同時了解自己！祝福大家都快遇上真愛！女孩子加油！看著漫妮就像看著自己 ~對方才是妳的過客 ~好好愛自己」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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