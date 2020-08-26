米芝蓮名廚首創雲形魚子醬月餅　送禮自用皆宜

中秋佳節，欣賞月色之餘，更重要的是和家人聚首一堂，共享天倫，品嘗不同口味的月餅。要數送禮自用兩皆宜的月餅，尚鮑（Reign The Abalone House）月餅絕對榜上有名。尚鮑月餅由瑞士米芝蓮一星名廚Jean-Marc Soldati監製，以天然健康、高級潮食的宗旨炮製了多款特色月餅。

▲ 今年尚鮑推出了多款特色月餅，包括鮑魚奶黃迷你月餅、茅台朱古力軟心迷你月餅、流沙奶黃迷你月餅，以及首度推出的松露流沙奶黃迷你月餅和魚子醬青檸芝士月餅。

正文：今年中秋，尚鮑除了推出過往大受好評的鮑魚奶黃迷你月餅、茅台朱古力軟心迷你月餅和流沙奶黃迷你月餅外，更首度推出松露流沙奶黃迷你月餅和魚子醬青檸芝士月餅。尚鮑的月餅由瑞士米芝蓮一星名廚Jean-Marc Soldati監製，令月餅口味創新之餘，味道更有保證！尚鮑堅持以傳統的人手揉製及烘焙技術製作月餅，過程中不添加防腐劑，並選用優質健康食材製造，是天然健康之選。

▲ Jean-Marc Soldati出身飲食世家，早年曾隨名廚 Fredy Girardet、Philippe Rochat學藝，是瑞士米芝蓮一星廚師，並獲法國廚師帽 Gault-Millau美食指南評鑑為16分（滿分為20分）。

首創南非鮑魚奶黃月餅 豪華之選

鮑魚一直以來都是體面的送禮佳品，而南非鮑魚更加是不少人的心頭好。尚鮑的鮑魚產自南非純淨無污染的沃克灣水域（Walker Bay）養殖場，並以純天然方式養殖和天然海藻餵飼，品質新鮮，健康天然，更為世界自然基金會《海鮮選擇指引》中「建議」類別的海鮮。而尚鮑更將這些優質鮑魚化身為月餅的材料，首創南非鮑魚奶黃月餅。

鮑魚經低溫慢煮的方法烹調，將原汁原味鎖住，百分百保留了鮑魚的鮮味和骨膠原精華。 隨後將鮑魚切粒，混和於奶黃及鹹蛋餡料之中。月餅烘焙出金黃色誘人的餅皮，外脆內綿，一口咬下去，軟滑的奶黃、蛋黃的鹹香，再配上鮮嫩彈牙的鮑魚粒，口感豐富，味道香濃且甜而不膩，令人齒頰生津，回味無窮。

▲ 鮑魚奶黃迷你月餅。

熱門流沙奶黃月餅 今年新推松露口味

流心奶黃月餅是近年不少港人的心頭好，而尚鮑每年均會推出的流沙奶黃迷你月餅更是大受好評，俘虜了不少奶黃月餅粉絲。其關鍵在於尚鮑的奶黃餡味道香濃，質地幼滑細緻，甜而不膩，經焗爐或微波爐加熱後，切開更能出現悅目的流沙效果，「睇得又食得」。

如果想要嘗試新口味，不妨留意尚鮑今年首次推出松露流沙奶黃迷你月餅。松露被譽為「餐桌上的鑽石」，香氣獨特，令人印象深刻。而尚鮑選用了來自意大利翁布里亞（Umbria）的高品質松露，在香濃幼滑的流沙奶黃餡中混入鮮松露及松露醬，令月餅散發出濃郁香氣，味道甜潤而不膩，讓人一試難忘。

▲ 松露流沙奶黃迷你月餅。

茅台朱古力軟心迷你月餅 口感豐富

佳節少不了美酒，除了品飲以外，更可以將美酒入饌。中國的白酒尤以茅台最為廣為人知，有着悠久的歷史和深厚的文化意義，價格高昂，是身份地位的象徵。其中，貴州茅台酒最受推崇，因為其酒體醇厚，回味悠長，空杯留香。Jean-Marc Soldati將酒香醇厚的貴州茅台酒，注入香醇濃郁的比利時黑朱古力餡，創作出獨一無二的茅台朱古力軟心迷你月餅。這款月餅有着豐富和多層次的口感變化，讓酒香久久不散，令味蕾享受多重驚喜滋味，既沒有傳統月餅的甜膩感，亦非一般的朱古力月餅可媲美。

▲ 茅台朱古力軟心迷你月餅。

矜貴魚子醬月餅 須3天前預訂

REIGN魚子醬青檸芝士月餅以點點金箔的白雲造型，象徵在夜晚伴隨月亮繁星閃閃發亮的雲朵，造型別致。月餅外層由天鵝絨般柔滑口感的意大利軟芝士Mascarpone Cheese造出白雲形狀，柔軟細膩。內裏蘊藏着10克晶瑩通透、圓潤飽滿的俄羅斯Premium Osetra魚子醬，配搭清新的青檸芝士凍餅，特以低溫烤焗，充分保留芝士凍餅如忌廉般柔潤、幼滑的質感。清新的果香及酸度平衡魚子醬的油滑及帶出濃烈的鮮香，同時芝士的奶酸進一步提升魚子醬的味道層次，味道完美平衡，齒頰留香，餘味悠長。月餅限量發售，售價為每個880港元，每次最少訂購2件，須提前至少3天預訂。

▲ 星廚首創雲形魚子醬月餅，內有10克俄羅斯魚子醬。

包裝融合藝術設計 高貴實用

要作為送禮精品，月餅的包裝自然要引人注目、別具特色。尚鮑在月餅禮盒設計上精益求精，為月餅禮盒添上藝術氣息，將「美食」與「藝術」融為一體。尚鮑獲官方授權，以畢卡索（Pablo Picasso）、莫奈（Claude Monet）及梵高（Vincent van Gogh）經典名畫為主題，製作成禮盒包裝。兩件裝和四件裝的月餅採用圓形盒罐獨立包裝，設計靈感來自典雅的魚子醬圓罐，罐上印有經典名畫，令月餅包裝變得高貴大方，而且非常實用。

此外，尚鮑今年特別推出限量「Box of Full Moon Wishes」尊貴中秋禮盒，以滿月白雲的夜空為主題，禮盒配南非慢煮即食鮑魚1盒、2件迷你月餅，以及一盞3D立體月球燈飾，絕對值得收藏。如果訂購5盒或以上，更可以在月球燈飾上印上商標或相片，成為一件別具收藏意義的精美禮品。

▲ 「Box of Full Moon Wishes」尊貴中秋禮盒的月球燈飾可以印上商標或相片，別具收藏意義。

尚鮑月餅品嘗方法

尚鮑迷你月餅不含防腐劑，須存放於雪櫃冷藏，並在3星期內享用，魚子醬月餅須於1天內享用。鮑魚奶黃、茅台朱古力、松露流沙奶黃及流沙奶黃月餅於雪櫃取出後，可在室溫放置10至12分鐘解凍，再用微波爐（850W）加熱10秒，或預熱焗爐至攝氏160度，加熱3分鐘，讓月餅的味道和口感更佳。

尚鮑月餅現正接受預訂，可於2020年9月7日至9月28日起於門市換領。

銷售點

中環太子大廈店

地址︰中環遮打道10號太子大廈109舖

營業時間︰上午10時至晚上7時半

查詢︰2869 9788



尖沙咀K11 MUSEA店

地址︰梳士巴利道18號K11 MUSEA, B2樓層Unit 18 B201舖

營業時間︰上午11時半至晚上9時

查詢︰3468 5188

（資訊）

