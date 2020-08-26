【開心速遞】久未露面何艷娟再現《愛回家》　三太天娥龍作蜜助大龍生東山再起【有片】

▲ 「龍作蜜」何艷娟開工拍《愛．回家之開心速遞》。（取自何艷娟IG）

《愛．回家之開心速遞》昨晚（8月25日）播出的「自己老公自己救」，有久未出鏡的三太天娥（樊亦敏飾）女兒「龍作蜜」何艷娟現身。

昨晚《愛．回家之開心速遞》劇情講天娥往地下拍賣市場出售私藏首飾，希望資助大龍生（羅樂林飾）東山再起，可惜敢威不肯接她的電話。

結果天娥母女攜來套現所得的現金面見大龍生，揚言讓他隨便處置這筆錢，終於獲大龍生原諒。

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽 社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋

▲ 《愛．回家之開心速遞》昨晚劇情講天娥母女賣首飾為大龍生「復國」。（影片截圖）

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何艷娟IG騷名牌

何艷娟在7月初於個人IG上載當日開工照片。她寫道：「今天的造型🎬 #filming #work #drama #actress #instadaily #instagood #instamood」

不過其實她的IG最矚目，是她騷名牌、周遊列國的照片。

2014年當選香港小姐季軍的何艷娟，於2018年與比她年長40歲、座擁30億身家的澳博營運總裁吳志誠閃婚又閃離後，不過她一直過著富貴生活。

何艷娟在社交平台放滿周遊列國的照片，並且幾乎每次都配上奢華名牌如Hermès、Dior、CHANEL等手袋，估計她單是全屋手袋的金額總值已上百萬元，夠作買樓的首期。