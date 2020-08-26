【恩愛夫妻】相愛63年為氹住院病妻　85歲丈夫單膝下跪再求婚︰我欠妳戒指

▲ 美國一對年逾80歲的恩愛夫妻，妻子因病住院，丈夫為了氹愛妻再向她單膝下跪求婚。

婚姻需要經營，幸福婚姻有賴夫妻雙方共同維繫。美國一對年逾80歲的夫妻絕對是榜樣，妻子因病住院，丈夫為了氹愛妻，決定再向她單膝下跪求婚，成為當地一時佳話，感動了不少網民。

綜合外國傳媒報道，事發於去年，美國德州一對8旬夫妻——85歲的Karl Von Schwarz和82歲的Donna相識於高中，繼而相知相愛，並於1956年結婚，直至去年已結婚63年，一起走過半個世紀。夫妻育有4名子女，擁有9個孫兒及10個曾孫子女，多年來恩愛如昔，還不時像年輕情侶般放閃。

妻手術前丈夫許下承諾

可惜Donna於2018年健康出現問題，因多次中風出現後遺症，身體不能活動自如，令她需要住進醫院療養。愛妻深切的Karl每天風雨不改，帶著孫兒一起去探望妻子，陪她聊天。

每當離開醫院時，Karl都會輕輕親吻妻子的額頭，才依依不捨離開。他表示︰

每次我都像是最後一次道別般，所以這樣說再見絕對艱難。

後來Donna要進行心臟手術，Karl和家人既緊張又擔心，當時他對妻子許下承諾︰

親愛的，等妳手術成功，我就送妳一枚訂婚戒指，那是我一直以來欠妳的。

63年後重演單膝下跪求婚

原來他們結婚時因預算問題，並沒有舉行訂婚儀式，因而Karl有感虧欠了妻子。Donna手術成功後，他履行承諾，帶著以輪椅代步的愛妻來到鑽飾店挑選婚戒。他更即場拿著鑽戒單膝下跪求婚，年長的他扶著櫃枱緩緩下跪，再問妻子一次︰

妳願意嫁給我嗎？

Karl就跟63年前一樣向Donna求婚，在場的孫兒和路人看到大受感動。他甚至以「我的女孩」來稱呼愛妻，他說︰

我一生都喜歡這個女孩，我們在一起很久了，以至於我們無法真正分開。

Donna很喜歡丈夫送給她的新鑽戒，笑著稱「戒指真的很漂亮」。

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責任編輯︰駱秀玲