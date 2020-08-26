【全民檢測】檢測設於室內包括學校禮堂及體育場館　楊超發：分站內設隔板惟上方並無密封

▲ 楊超發指普及檢測將於室內進行。（資料圖片）

政府下周二（1日）開展全民自願參與的普及社區檢測。西醫工會會長楊超發表示，全民檢測會於室內進行，若檢測期間有人噴嚏或嘔吐等會立即關閉該分站。

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楊超發今日（26日）接受TOPick訪問時指，昨晚與政府會面得知檢測場地會全部設於室內，包括學校禮堂、社區會堂及體育場館，由於場內不設負壓系統，因此場內的通風需達至每小時換氣6次，有關詳情將於周五（28日）公布。

他又指，屆時場內會有至少10個分站採樣，站與站之間會設有分隔，惟分站上方並無密封。他稱，當局初步計劃，若在檢測期間有人噴嚏或嘔吐會即時關閉該分站，待清潔消毒後才重開，而場內部分分站仍可繼續運作。被問到會否擔心因有交叉感染，他稱相信站與站之間的距離有1.5米，而市民檢測時亦會「行前一步」到分站內，與附近或等候排隊等候的人會有一定距離。他又建議當局在分站內設膠板，以分隔採樣的檢測人員及市民，以減低感染風險。

人手方面，楊超發引述政府指，屆時場內至少分2隊人工作，包括向市民分派條碼及樣本瓶的現職及退休公務員，以及一隊約18人的樣本搜集隊，隊伍中包括1名領隊、約7名副領隊及約10名樣本搜集員，協助在喉嚨抽取樣本。

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政府昨指至今已招募約5,000名醫護人員協助檢測，楊超發料有約7,000名人員會參加，而工會現已招募約170人參與計劃。對於新界東及新界西的人手不足，他稱政府每年均會外判人手協助注射流感疫苗，建議政府應將有關檢測工作外判，令更多人員參加檢測工作。

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早前食衞局料全民檢測會有500萬人參與，楊超發則擔心市民對檢測反應未必踴躍。他稱，留意到即使在疫情爆發的地區亦只有約3成人會交回樣本瓶，相信參加檢測的人只佔全港的2成人，即140萬人，若有200至300萬人參加「已經算好多了」，認為政府要想辦法，甚至給予超市現金劵予接受檢測的市民作獎勵。

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記者：郭詩詩