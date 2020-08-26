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【搶公屋】家姐一家四口搬回公屋娘家　低收入弟弟憂被趕︰最後空間都比人搶走

親子 13:14 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

一名港男跟爸爸住在公屋多年，家姐一家四口卻搬回娘家，像要霸佔公屋趕走他。

居住問題令不少港人大感煩惱，樓價高企上車難，寧租樓也不做樓奴，現時有公屋在手更是大贏家。可是，一名單親港男本來跟爸爸住在公屋多年了，家姐一家四口卻搬回娘家，爸爸搬上內地，公屋剩下姐姐一家四口與他，公屋被霸佔，他慨嘆︰連最後有的空間都要比人搶走！

姐夫搬來同住

該名港男昨日（24日）在網上討論區「連登」發帖，他分享自己的狀況，低收入月入只有一萬初，家住公屋。母親很早已經離世，姐姐婚後遷出，剩他與爸爸同住公屋單位。至約兩年前，姐姐誕下女兒後，因為覺得奶奶家太擠迫，於是便與丈夫、女兒搬回娘家，起初一家三口住在娘家的公屋，而爸爸為了遷就女兒女婿外孫，自己去內地住，而之後家姐再添丁，變相一家四口跟弟弟共5人同住公屋。

被霸佔公屋成為外人

弟弟網民感慨現時他似被霸佔公屋，表示姐夫跟孩子全部沒有加名在公屋戶籍上，姐夫有車、月入超標，他們一家不符合申請入住公屋的資格。港男起初都是同情親姐，得知她要受奶奶氣，以及居住環境逼和辛苦，未有太多顧慮，估不到現時成為局外人，大感委屈換來自己受氣︰

我就自從見佢哋有細路，咩都要就哂佢哋。家姐搬返嚟，我就日日要屈喺間房，除咗去廁所我都唔會出房，成家好似我欠左佢哋，日日一家四口好溫馨。

想舉報家姐一拍兩散

港男表示之前公屋免租一個月，家姐都要他照樣付房租，經常責怪他給少家用，然而，雖然他自知賺錢不多，但有照樣平均付錢，甚至更多，沒有白食白住。

我垃圾人工低，屋企計埋佢個女4個人，水電煤租我都係除三份加多少少雜費比佢。

弟弟有感忍受了兩年，自覺單身寡仔只是想有個地方休息不受打擾，大呻「無女無錢無才華，連最後有嘅空間都要比人搶走」。他想舉報家姐家人霸佔公屋，可是又擔心未能大單位換細單位，將自己趕上絕路，真的「一拍兩散」。

我都仲猶豫緊要點做，自己人工低，直接比人收走間屋，唔比間細屋的話，我就無後路可能要瞓街。

網民分析擺明想趕弟弟走

一眾連登爸打絲打網民留言表示同情，亦感到家姐是刻意要趕走弟弟去霸佔公屋，留言表示︰「擺明想趕你走，跟住食埋間公屋，見唔少咁既case」、「你老竇都識趣返大陸，你仲唔閃」和「依家一屋難求，個個都會為屋打生打死」等等。

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責任編輯：王明芳

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