【開學準備】網上開學全城家長搶iPad賣斷市　港媽急為長老屋企搞IT︰3個細路3部平板

▲ 開學在即，全城家長都忙於搶iPad，又大呻孩子由四大長老幫手湊，不懂電腦知識難以輔助。

9月開學變網上開學，家長不再如往年買書包文具，轉為搶iPad搞IT。大批家長在網上紛紛就IT問題討論，有多孩媽媽要一孩一機，但多區電器舖的iPad已沒有現貨；有在職家長又擔心，孩子要放在四大長老屋企，但長老不懂電腦，要急急為長老屋企搞網絡及添置電腦設備，非常頭痕。

有多位港媽先後在網上討論區《親子王國》開帖文，表示擔心全港幾十萬師生齊齊用Zoom、Microsoft Teams及Google Meet，加上返工人士都要用，網絡會頻頻斷線，「好一個壓力測試」。

不少在職港媽表示，自己要返工，孩子由四大長老湊，但老人家屋企沒有WiFi和電腦，用電話則屏幕太細兼浪費數據。

老人家乜都唔識，上堂有咩技術問題冇人幫到，我真心煩。

長老家要裝WiFi或買數據卡

其他爸媽紛紛建議要馬上為長老屋企安排WiFi上網，或者為孩子買數據卡。此外，有父母建議宜盡快買iPad，因為使用iPad比較少技術問題、耐用及易操作，但很多網民表示在剛過去的周末，走訪過多區的電器舖及蘋果專門店均表示iPad無現貨，現在網上訂購的話，起碼要等2至3星期，趕不及開學。

有3孩媽媽指出，3個孩子要一人一機，但貴機實在太大負擔兼怕孩子弄壞，寧願買部價值599元的平價平板電腦一試。

學校指定iPad Air 3改裝

不過，有不少學校指定要用iPad Air 3，故成為近日最渴市的機種，在蘋果官網現售3,999元64GB，而且部分學校指明會改裝該機，只用作上課，不准安裝其他apps，引起很多家長不滿，因有些基層家庭要共用平板，希望學校可以資助一下另買新機。

有啲家庭同個學生share同一部機，有馬會apps又有其他冇謂apps喺入面，如果要上堂學習嘅，其實大家都係要統一受監管好，如果唔係上堂時間，個學生做其他嘢你就管唔到㗎喇。

呻兒子打機叻上網課「一嚿雲」

新機到手都要盡快學懂操作，一名港媽大呻6歲半的兒子明明打機好叻，但上Zoom堂仍是「一嚿雲」。很多家長都認同好難靠長老幫忙，只能先安排好IT設備，開學初期請假陪上堂協助，最重要是盡快教識孩子自律。

其實小朋友學嘢好快，初小上多一星期，佢哋自己會習慣，懂得點樣去開，最緊要之前教定佢哋幾次就ok！當然可能會有突發情況，我諗老師會明白嘅。

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責任編輯︰林綺玲