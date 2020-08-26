【戲院重開】《死因無可疑》重新上映導演袁劍偉感受良多　林嘉欣平常心迎生日：無事是福

▲ 林嘉欣平常心迎接42歲。

由袁劍偉執導，黃秋生、林嘉欣、陳家樂、湯怡、廖啟智、歐錦棠、周家怡等主演的《死因無可疑》，在自7月15日政府收緊限聚令前上映，口碑不俗。在戲院個半月後，隨疫情放緩，政府宣布今個星期五（28號）起戲院可重開，《死因無可疑》亦將在當日再度上畫。

▲ 《死因無可疑》再度上畫。

《死因無可疑》導演感觸

本星期五開始戲院重開，《死因無可疑》導演袁劍偉感觸良多：「《死因無可疑》的公映基本經歷了不同的狀況，從一開始不確定能否上映，因為戲院全關，到開一半大家隔位入座。」

他續指：「之後到戲院全開又突然戲院全關，我的心情是又上又落，原本對繼續上映的希望，好像愈來愈渺茫，現在卻又知道星期五會再次公映，當然是五味雜陳，也真心希望還沒看的觀眾能再次進戲院，繼續支持！」

女主角林嘉欣則對《死因無可疑》重新上畫，形容是個莫大驚喜：「謝謝各大院線支持港產片！」

▲ 影帝黃秋生參與電影《死因無可疑》。

嘉欣平常心迎接快樂生辰



《死因無可疑》入圍第24屆加拿大蒙特利爾國際奇幻電影節，以及榮幸成為第19屆美國紐約亞洲電影節的競賽電影。

袁劍偉表示衷心感謝：「入圍紐約亞洲電影節和蒙特利爾國際奇幻電影節是對整個製作團隊的肯定，特別是蒙特利爾國際奇幻電影節，參展的影片是以科幻、恐怖、驚慄等類型為主，好像讓《死因無可疑》找到一個合適的遊樂場（或道場），跟各界同道互相切磋。」

嘉欣亦大感興奮：「當然好開心！因為疫情關係，我在美加的一班親友，均未能回港支持《死因無可疑》，現在電影能夠入圍紐約亞洲電影節，代表有機會在當地上畫，親友們已經說好，一定會入場觀賞！」



今個月17號是嘉欣的生日，這天壽星女的行程排得滿滿：「上午帶寵物看獸醫，下午是陶土時間，晚上和家人吃飯，平常心迎接42歲。」今年生日在疫情中度過，嘉欣的體會與生日願望一樣：「平安，無事是福。」

▲ 林嘉欣在《死因無可疑》再展影后級演技。

懇請政府資助及討論租金減免



對於戲院在星期五重開，英皇戲院表示歡迎，同時指出就現時政府為抗疫而設置的規限下，戲院重開亦不可能正常運作，加上荷李活片源短缺，票房短期內不可能回復正常水平。

所以戲院仍然處於十分艱難的環境。懇請政府刻不容緩盡快推出新一輪抗疫資助，以及積極與各大發展商切切實實地展開討論，尋求在租金上各種可減免的方案。

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