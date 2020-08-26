【百業蕭條】疫情下全家停工失業8個月零收入　家人從不悲觀食腸仔通心粉撐住

▲ 一名港人在網上分享，全家受影響停工失業8個多月，七夕只以腸仔及通心粉充飢。

新冠肺炎疫情持續多時，本港各行各業大受衝擊，有打工仔被逼放無薪假，也有人被裁員減薪，成為待業人士。一名港人昨日就在網上分享，全家受影響停工失業8個多月，疫情下的七夕只以腸仔及通心粉充飢，引起不少網民共鳴和關心。

昨天是傳統節日七夕，不少情侶家庭會慶節，有港人卻在Facebook透露心聲，指全家8個多月以來持續停工失業，成為「零收入家庭」，在疫情下的七夕，以759買回來的腸仔及通心粉做晚餐，但也不忘樂觀表示：

十分經濟的晚餐，繼續開飯！

帖文短短10多個小時來得到逾4,000讚好，留言數量超過400。大批網民留言鼓勵：「撐住，加油！」、「加油啊唔好氣餒」、「樂觀啲諗，填飽個肚先，到時個市好返，再食返好啲嘅」、「好又一餐，唔好一餐，最緊要全家人平安健康，希望你地家人快啲搵到好工。」有網民感性勉勵：

大家一齊捱過呢關，香港人撐住，加油！

有部分網民表示正經歷相同情形，理解樓主心情苦況：「我都係，一齊撐落去」、「同是失業者，完全同感」、「我都失業咗好幾個月，一齊撐住呀樓主。」有網民指自己已失業2個月，但仍有少量乾糧及酒精搓手液應急，並指可與樓主分享。

亦有為數不少的網民主動提供協助：「如需要搓手液、口罩，可pm我，樓主一家加油，一定捱得過」、「我有啲食物券，有冇需要。大家守望相助」、「你有冇其他物資係需要？」也有人表示可為樓主提供工作機會，鼓勵她要支持下去。疫情之下，百業蕭條，有網民亦留言激勵：

加油呀！我地香港人一定能夠一齊走過呢段艱苦時期！

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責任編輯：陳珈希