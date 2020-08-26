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【口罩供應】PFE+VFE+BFE高達99%　香港科研抗疫MiniMask口罩防新冠肺炎

健康 13:21 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

MiniMask口罩PFE+VFE+BFE高達99%。

新型冠狀肺炎COVID-19持續大半年依然全球肆虐，感染及死亡人數不繼增加，令每一個國家、地區城市都對防疫裝備需求殷切，當中口罩尤為重要。因此，MiniMask採用香港科研公司Curie研發出功效全球最強大的防COVID-19防護殺毒口罩––具4大突破性技術︰

  • 可殺COVID-19新型冠狀病毒、病毒及細菌*
  • 防護效能PFE/VFE/BFE全部高達99%至99.999%
  • 超高透氣度
  • 有效期長達5年之久

*抗病毒活性率99.8%

MiniMask採用在香港和美國註冊的Curie物料，並通過FDA、CE、ISO等認證功效，口罩所使用的物料為比熔噴布更強效的LABZONIC物料，由Curie自家調發，其特點是針對病毒及細菌表面蛋白質細胞膜帶強負極性，將纖維基底化學改性，成為高穩定性的強正極性，高效持久攔截生物危害（最長有效期達5年之久），解決熔噴布的靜電層容易因為炎熱或潮濕天氣而衰減，減低過濾效率的缺點。

MiniMask防COVID-19防護殺毒口罩為全球首創具備防COVID-19及殺毒功效的口罩，四層防護設計包括面層和底層的無紡布，以及中間兩層的強正極斥毒濾層和強負極粉塵濾層，能夠達至全面攔截不同屬性危害。

口罩的殺毒原理是當病毒（或細菌）被附帶強正極性的濾層截獲，便會將病毒表面的蛋白質結構撕破，殺滅生物危害，同時解決沾染或積藏在一般口罩表層而造成二次感染之問題。此項新突破性防COVID-19和殺其他病毒技術已分別通過北京京畿分析測試中心、全球知名化驗所Nelsons Lab、intertek及香港公開大學的測試，證實了令人鼓舞的殺毒強大功效。

MiniMask防COVID-19防護殺毒口罩於香港本地生產，合共16條生產線，正全力投產應付廣大市民需要，首輪亦會只限香港地區發售，與香港人同心抗疫。

Size方面會分作成人、中童及幼童三個版本，預計於8月底於「Minimart」官方網店正式發售，每盒售價預計$208-$228/50個獨立包裝，每位市民限購每款各兩盒，即最多6盒，稍後更會推出不同長期訂購家庭口罩組合計劃，詳情請於8月24日（一）起緊貼www.facebook.com/hkminimask專頁公佈。

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責任編輯：羅嘉欣

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