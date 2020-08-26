【涉嫌醉駕】楊明心情大靚跟女友放閃　跟莊思明抖音拍片風騷親嘴

▲ 楊明跟莊思明齊齊拍片放閃。

因涉嫌醉駕而致形象受損的楊明，至今未有公開露面，暫寄居在女友莊思明家的楊明，日前終在IG發文，借金句打氣，而昨日七夕，楊明跟女友莊思明齊齊玩抖音及小紅書，二人雙雙放閃跳舞及咀咀，心情似未受影響。

楊明在8月8日涉嫌酒後駕車失事，雖然事後在《東張西望》解釋自己在撞車後斷片，才要在場兩名警員扶上救護車，惟拒絕接受酒精測試被捕，案件現仍待審判。

▲ 楊明跟莊思明齊齊拍片放閃。（影片截圖）

【涉嫌醉駕】楊明隱藏半個月後IG首發文 為自己打氣：前路雖難行但至少也是一條路

楊明因之前亦試過犯醉駕，致形象再受考驗，但TVB未有放棄，新劇《郭家無難事》監製亦強調繼續起用楊明。

事業或未受影響，因此心情靚靚的楊明，昨日適逢七夕情人節，楊明和莊思明雙雙在抖音和小紅書拍片，二人時而擁抱，時而親嘴，片中楊明看來容光煥發，跟女友也玩得甚投入。

▲ 二人情到濃時不禁互嘴。（影片截圖）

二人放閃之餘，也有網民善心提醒，盼楊明經歷今次事件，以後要生生性性。

放行山照喻意重新出發

自覺重新出發的楊明，早前就在IG上載行山照，並發文寫道：「前路雖難行，但至少也是一條路！可以選擇停下來，但我選擇努力地慢慢走過去！我會加油！多謝大家！」

對男友不離不棄的莊思明，日前亦陪楊明上山放狗，並在社交網留言：「兩個總好過一個，若跌倒時另一個可以扶持。」