【全民檢測】普及社區檢測今日起網上預約　一文看清141檢測點及採樣方式

▲ 全民檢測計劃今日起開始接受網上預約。（馮漢柱攝）

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，計劃在今日（29日）7時起接受市民預約登記，普及檢測計劃網頁已顯示141個檢測地點，網上預約系統開放7日。有關計劃截至今早九時有大概３萬人接受網上預約，公務員事務局局長聶德權表示目前系統運作暢順，有關計劃詳情如下:

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檢測對象

所有沒有病徵並持有效身份證或出生證明書（「出世紙」）的香港居民（包括永久和非永久居民），均可自願參與計劃。６歲以下兒童及咽喉或鼻腔曾經接受手術人士不適合參與是次檢測計劃。

計劃時間

計劃在9月1日推行普及社區檢測推行，為期7日，爭取在2星期內完成，政府指計劃自願性質，呼籲市民踴躍參加，認為是為已為人的措施。

預約程序

網上預約，前往24小時預約系統，輸入姓名、身份證號碼／出生登記編號及本地流動電話號碼，並選擇社區檢測中心及時段（每30分鐘為一時段）。

完成預約後，手機短訊確認預約日期和時間，並列有社區檢測中心名稱和參考編號。

採樣程序

帶備身份證及手機短訊，於預約時段前往你已選擇的社區檢測中心。工作人員會提供一個印有序號的樣本瓶及進行登記，然後由受過相關醫護訓練的人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

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檢測中心

各區設社區檢測中心採集樣本，開放7天時間預約，市民在網上預約可填寫姓名、身份證號碼以及流動電話號碼。選擇社區檢測中心的地點及日期時間，而18區社區檢測中心開放時間朝8晚8，其中一小時進行清潔。

採樣方式

採用鼻腔及咽喉合併拭子樣本方式，會由醫護推行，避免樣本受污染以及確保樣本的質素，而有關樣本可以配合在短時間內完成普及檢測的速度及檢測量。社區檢測中心的醫護人員當值，樣本採集人員有足夠的訓練，會有足夠的個人防護裝備，包括N95及手套，中心也有行政支援人士，包括退休公務員負責登記。

結果通知

檢測結果呈陰性者大約3天會接到短訊通知，一旦檢測結果是陽性者將收到衞生署電話通知，並會安排入院接受隔離治療。

資料權限

至於私隱方面政府網頁中表明，整個檢測程序在香港進行，不論是檢測樣本或結果等所有個人資料不會傳至境外，除了陽性者資料會轉交衞生署及醫管局跟進，以安排送院接受治療；其餘陰性檢測者大約3天會接到短訊通知後，其個人資料會在計劃完成後1個月內刪除。

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記者：伍瑋瑋