警方搗破6間無牌按摩場　12人被捕

▲ 行動中檢獲的證物。（曾秋文攝）

警方搗破6間無牌按摩場所，並拘捕12名女子，涉嫌在港非法賣淫及提供按摩服務，其中5人已被起訴，行動中亦檢獲逾2.3萬元證物。

警方在7月及8月期間，進行打擊販運人口犯罪活動，並在屯門新墟一帶6間利用內地非法入境、持雙程證及本地女子提供非法按摩及賣淫的場所「放蛇」，拘捕12名女子，年齡介乎31至48歲，涉嫌「協助管理賣淫場所」、「協助管理無牌按摩院」、「違反逗留條件」、「非法入境」、「非法入境者接受顧傭工作」和「預防了控制疾病規定及指示業務及處所條例」（第599F章）等罪名。

警方指，被捕女子包括5名非法入境者、2名持雙程證者及5名本地女子；有5人已被落案起訴，其餘已交入境處跟進。

屯門警區特別職務隊第1隊主管廖敏盈督察表示，不法份子利用「三無」大廈的單位，以按摩場所作招徠，提供非法按摩及賣淫服務，鑑於現時疫情下禁止按摩場所營業，他們會以電話和社交程式預約，再安排女子到指定地點提供服務。

她說，調查顯示被捕女子部份由深圳蛇口登船，在5月至8月從水路偷渡來港，支付1.2萬元人民幣，她們稍後亦會接受檢疫。

警方在行動中檢獲一批避孕套、潤滑濟、漱口水、性感內衣和約2.3萬元現金。

▲ 行動中檢獲的證物。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文