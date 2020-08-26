【反黑路人甲】張國強結婚32年零緋聞　拒當虎爸爸任子女憑興趣發展將來

▲ 張國強不但是好丈夫，更是一名開通爸爸。

已年屆63歲的KK張國強依然活躍電視圈，演出不少劇集，近日播映的《反黑路人甲》及《過街英雄》均見到張國強的蹤影。於《反黑路人甲》內，張國強演滿有心計的警務處副處長KT，一心想取代處長郭浩良「一哥」之位。

惟現實中的張國強卻是好好先生一名，這位愛妻號與太太結婚32年仍恩愛非常，而且入行以零緋聞，他曾說過夫婦相處之道最重要是溝通和坦白。另外作為三子之父，他著重身教，長子張寶軒近年入行做副導，張國強將自身經驗跟兒子分享，望能幫助長子走正確的路。

愛妻張國強與太太恩愛30年零緋聞 62歲凍齡爸爸與子女運動培養感情

▲ 張國強於《反黑路人甲》演奸險的警務處副處長。（影片截圖）

張國強由球員到演員

加入演藝圈之前張國強為甲組球員，於1976年演出單元劇《無花果》開始涉足演藝事業，期間當了幾年球員生涯，至80年才正式掛靴當演員，期間為多部影視作品擔當要員，他在1982年擔任兒童節目《430穿梭機》主持，也為該節目的第一代主持，入行42年的張國強演出產量甚多，近年依然演不少劇集，演技精湛為出名的綠葉演員。

入行42年的張國強都零緋聞。他於1988年結婚，育有一子兩女，跟太太結婚32年以來，恩愛非常。縱然曾移民到西雅圖，要兩邊飛做「太空人」，幸好太太擔任他跟子女的橋樑，令子女得以體諒。

▲ 80年代張國強擔任《430穿梭機》主持。（網上圖片）

張國強家庭幸福

張國強曾於媒體訪問中透露，夫婦相處之道在乎溝通和坦白，太太除是家庭主婦外，更幫他打理工作事宜，在演出上又會給予意見，可說是賢內助。

另外張國強也是為名好爸爸，早年儘管工作多忙碌，早上也會陪子女吃早餐，以及送他們返學，爭取時間見面。

對於三名子女的管教，張國強從不會要求他們有多大的成就，相對下較注重兒女的品德。她跟太太會以身作則，讓子女從他們身上學習，自然能受感染。

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▲ 張國強去年跟年青一輩拍攝劇集《大步走》。（取自微博）

子女獲父親演藝細胞

現在三名子女已長大成人，31歲的大仔張寶軒於演藝學院畢業後、曾經赴紐約電影學院進修，現在張寶軒擔任副導演職位。

張國強曾透露兒子起初不准許他往探班，因為是不想讓行內人知道。

▲ 63的張國強仍然會勤做運動。

張國強亦很支持兒子入行：「只要他喜歡，我也會支持。」參演過不少電影的張國強亦會跟兒子交流拍戲心得，希望自己的經驗可幫得上忙。

至於孻女張寶康喜愛唱歌，剛畢業的她想當歌手，而張國強這爸爸也很開通，絕對不會阻止，他認為行行出狀元，只要專心去做便可以。

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