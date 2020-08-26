【另類創業】年輕夫婦拓另類飾物生意化傷痛為心靈安慰　將骨灰毛髮作生命素材製星塵飾品紀念至愛

▲ 兩夫婦認為，這門生意的最大意義是可以見到作品給客人一個心靈安慰。

大學未畢業已經搞網店的孔倩怡（Nicole），因為愛貓離世，啟發她開拓為客戶把寵物的骨灰或毛髮加入製作玻璃飾物。這位90後老闆開展了這生意近3年，有不少客人找她訂製紀念親人的飾品，還有媽媽特別訂製飾物紀念夭折的BB。她自言見到客人因此得到安慰，令她覺得這門生意別具意義。

在大學主修心理學的Nicole，2015年讀Final Year時已開網店賣玻璃飾物。她說：「當初去意大利威尼斯旅行，在Murano島上看到很多藝術家透過燒玻璃創作藝術品，有些飾物十分吸引，自此開啟了我對玻璃飾物的興趣。」她的店名為Grazie Murano，正有多謝這個島啟發她的意思。

▲ Nicole說紀念宇宙玻璃球是其最受歡迎系列。骨灰燒過後注入其中如同宇宙中白色星塵。（湯炳強攝）

之後，Nicole上網找資料，發現日本人戶水賢志製作的宇宙玻璃珠，融合了蛋白石和玻璃珠技術，而星空色彩則由銀或其他金屬氣化後而成。不同材料和溫度影響顏色和效果，在光線照耀下，儼如小宇宙。

大學未畢業即創業

她用誠意打動一班日本師傅，讓對方把作品放在她的店寄賣。賺到第一桶金後，Nicole在男友林建彬（Pan ）的鼓勵下在佐敦開實體店。

「主要是他對於我引入的玻璃球很有信心，加上當時搞實體店要20多萬本金，不算很高，我們便作出嘗試了。」二人一直並肩打理生意，今年初還由情侶檔發展成夫妻檔。

▲ 開拓了這門另類生意後，Nicole充份感受到人間的悲與喜。（湯炳強攝）

由單純做飾物生意，發展至為客戶訂造注入骨灰／毛髮的紀念玻璃球，原來跟Nicole經歷失去愛貓的傷痛有關。「我第一隻貓在2013年時因為腎病死了，那時我上網搜尋，知道英美流行把骨灰放入玻璃飾物之中，但外國公司並不接受海外客戶訂單，我唯有把其骨灰放入骨灰龕，本來想放在家，但媽媽覺得不吉利而反對，所以骨灰龕便放在工作室。」

母親反對寵物骨灰放家中

Nicole第2隻愛貓，在2017年時同樣因為腎病離世。「 由於我在市面上找不到合心水的紀念飾物設計，便嘗試自己做。當時我已與日本的師傅合作， 但日本人對骨灰比較忌諱，我便自己做。」接著，Nicole和上海的師傅研究以毛髮、骨灰燒成灰燼，再注入星空玻璃球內，把製成品變成實心，不易碎的作品。花了一年時間終研製成功。

▲ 加入了BB 胎毛的戒指。（被訪者提供）

Nicole把第2頭愛貓的骨灰注入了玻璃球紙金鎮內，化作星空中的白色星塵般，她母親才接受把之放在家中。

這門名為Ciao的服務，是意大利文「你好」和「再見」的意思。她說2018年開始時，主要是訂製寵物骨灰紀念飾物，經過一輪推廣後，就有客人找他們用親人的骨灰或頭髮做紀念飾物。

流產媽媽紀念小生命

Nicole難忘的個案不少。

▲ Nicole曾為有客戶愛貓訂製骨灰玻璃頸鏈，啡色的成品意外地出現了一點藍，竟然跟貓貓生前頸繩掛著的藍色牌不謀而合。（被訪者提供）

「寵物客大多希望我們把玻璃燒出接近寵物的毛色。有一回我們跟指示把玻璃燒製成啡色，但不知為何，在過程中出現了一點藍色， 曾經努力想除去那一點藍，都不成功。後來我再看看客人給我的貓貓照片，便留意到牠的頸圈的牌原來正是藍色。」她覺得事情難以解釋，又似是冥冥中有安排。

▲ （被訪者提供）

有一位媽媽流產的故事也令Nicole特別深刻，皆因其胎兒未足24周，醫院不讓她取回遺體安排火花，也因此沒有骨灰。「媽媽非常傷心，為了紀念BB，我們就特別為她設計一個胎兒形狀的蛋白石，製成手鏈讓媽媽可時刻紀念小生命。」

▲ 加入了愛侶頭髮的結婚戒指。（被訪者提供）

與此同時，也有不少客人是為了喜慶事而希望訂製紀念飾物的。Nicole笑說：「 有一對夫婦便訂製了一對婚戒，當中注入了二人的頭髮，有結髮夫婦的含意。」

珍惜與家人和寵物相處

開拓了這門另類生意後，Nicole充份感受到人間的悲與喜。「我覺得最大意義是可以見到作品給客人一個心靈安慰，很多客人都同我們分享，他們每日戴著飾物去做的生活大小事，就好像親人或者寵物一直在陪伴著他們，精神上多了一個寄託。」

Nicole對人生看法也有所不同：「漸漸對死亡沒有從前那麼大的恐懼了，因為知道我們還有其他方式去紀念。還有，我更加明白活在當下的意義，珍惜和家人及寵物相處的時光。」也難怪Nicole和Pan的店有多頭愛貓常伴左右了。

▲ 紀念飾品有不同系列，也有多種款式，有頸鏈、手繩等選擇。（湯炳強攝）

臍帶胎毛牙齒指甲均可成素材

Nicole指出，除了骨灰及頭髮外，各式各樣的生命素材如臍帶、胎毛、寵物和人類的牙齒和指甲等，都曾有客人交給他們製作專屬的紀念品。Nicole有跟日本及上海的玻璃藝術師傅合作製訂造飾物，而她本人不但會負責做設計，還會到工作室親自去燒玻璃，一般訂造製作時間需要3個月。

▲ Nicole 會負責用高溫把客人交付給她的生命素材和玻璃結合，製作過程會拍攝錄影。（被訪者提供）

她又說市場競爭不少：「上至做骨灰鑽石，下至做附有照片的鎖匙扣都有，而玻璃飾物只是其中一種選擇而已。」

她就選擇走親民價錢路綫，價錢由$1,680至$13,800不等，視乎客人所選的飾物類型而定。她透露，Ciao每月平均有30個訂單左右。目前經濟環境不好，所以她最渴望可以擴大市場，而現在也有一些台灣顧客用郵寄方式把骨灰寄來香港訂製飾物的。

「加不加入骨灰都好，若本身個飾物是精緻，才會有市場 ，所以希望在設計上有更多突破。」

記者：胡慧雯