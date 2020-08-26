【救救動物】野生動物慘淪「活箭靶」　猴子蜥蜴被人用箭射穿身體

▲ 野生動物慘淪「活箭靶」，猴子蜥蜴被人用箭射穿身體。

任何生命都應當受到尊重！馬來西亞近日發生一宗令人髮指的虐待動物事件，當地一個公園內有猴子和蜥蜴遭人用箭射穿身體，懷疑有人將野生動物當成練習射箭的箭靶，當局強烈譴責虐待者的行為，警方目前正就事件展開進一步調查。

根據當地媒體報道，有網民於社交kl;hjuk平台上發佈一則片段，指影片在其朋友之間流傳，拍攝地點在吉隆坡加拉森林公園，片中可見一群猴子，其中一隻的尾部被箭射穿，但仍然行動自如。該網民對事件感到十分憤怒，呼籲其他網友幫忙招出虐待動物的無良人士。

網上亦流傳2張猴子和蜥蜴中箭的照片，從照片中可見，蜥蜴的身體被箭刺穿，倒臥在地上，而猴子的尾部中箭被刺穿，疑與上述影片為同一隻。報道指，拍攝地點同樣是加拉森林公園，據悉，蜥蜴中箭後不幸死去，而猴子則痛苦地徘徊。

當地警方表示，已接獲舉報並到涉事公園調查，但現場沒有閉路電視，目前尚未查出嫌疑犯的身分。而馬來西亞動物協會亦懸賞5,000馬來西亞令吉（約9,300港元），希望找出兇手。

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責任編輯：熊詠思