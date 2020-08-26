涉非禮14歲少年及肛交 中大男生認罪保釋候判

▲ 被告胡俊承認非禮及與14歲少年肛交，今於西九龍裁判法院認罪候判。(林宇翔攝)

中大男生涉於2年前於住所內非禮14歲少年及與他肛交，被控猥褻侵犯及與16歲以下男子作出同性肛交共2罪，涉案男生今（26日）於西九龍裁判法院承認2罪，案件押後至9月23日判刑，待索取感化及感化報告，涉案男生准保釋候判。

涉案被告為中大學生胡俊（22歲），承認1項猥褻侵犯及1項與16歲以下男子作出同性肛交罪，控罪指他分別於2018年1月至2月的某兩天，非禮14歲的少年Y及向Y作出同性肛交。

案情指，當時20歲的被告透過社交媒體認識當時14歲的Y，被告於2018年1月19日邀請Y到其住所，被告及後親吻Y，並將手指放進Y肛門。同年2月某天，被告再次邀請Y到其住所，並在Y同意下親吻Y及與他進行肛交，其後被告開始不理會Y的短訊。

同年6月，Y發現被告將他的1張照片上載至社交媒體，Y感到憂心，遂告知社工本案事件。其後被告被捕，警誡下否認犯案，並聲稱Y指自己16歲，並否認兩人在住所內發生性行為。

裁判官問及控方有否需要索取Y的創傷報告，控方回應指，並無此方面的證據。辯方求情指，被告於內地出生，到港後苦讀，學業成績優異，獲英文中學破例取錄，現與母親及繼父同住，患病的親父則在內地，被告正就讀中文大學金融科技學科學士3年級，並將於9月開學，望法庭給予被告一次機會。被告並親自寫的求情信表示希望能繼續學業，完成學位，並盡早回饋社會。

辯方又指，被告與Y在網上認識，當中並無涉及違反誠信、威逼或拍攝性行為等情況，案情屬同類案件中較輕。事發期間被告亦認為與Y有不當行為，並一度打算不再於Y聯絡，Y指被告玩弄感情，被告則在網上反駁，事件其後被揭發，Y終報警處理。代表律師指，被告對Y感到抱歉，同時感到慚愧及後悔，事後對網上交友已有所警惕，承諾不再犯，希望法庭考慮不以判以監禁式刑罰。

裁判官將案件押後至9月23日判刑，期間會為被告索取感化及社會服務令報告，以及待控方查問Y的狀況，被告續准保釋。

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記者：林欣樂