【媽媽催婚】六旬母以死相逼女兒相睇結婚　獨生女疫情下停工無法搬走感無助

▲ 一名港女投稿指，六旬母以死相逼要求她相睇結婚。

近年不少女性選擇遲婚，但父母愛女心切，總希望女兒早日能找到度過下輩子的人。日前有港女於社交媒體投稿，指六旬媽經常疲勞式轟炸她相睇結婚，甚至以死相逼要脅她。港女希望擺脫媽媽，惟她女目前居住於媽媽購買的物業下，疫情下多日又無工開，未能搬走感到無助。

一名港女於Facebook專頁「我的極品四大長老」投稿，指自己是獨生女，經常被60多歲的媽媽催婚，希望她盡快結婚生小朋友。港女指，因過分緊張她的婚事，導致媽媽有少許精神失常，經常疲勞轟炸她。

以死相逼女兒相睇結婚

港女無奈表示，媽媽近日希望她盡快相睇結婚，惟她不願意，「我唔肯佢又發爛渣」，甚至以死相逼。媽媽亦說出令她心痛的話，

又話養咗我幾十年而家咁樣對佢，係唔係想佢死先至安樂？

疫情下無工開難擺脫媽媽

而港女目前所居住的物業為媽媽名下，媽媽每天上去催婚，令她感到壓力甚大，一心想擺脫媽媽，但又因疫情導致美容業停業，從事美容業工作的她多日無工開，「我而家呢個情況仲要找卡數，實在好難出去住。」港女感到非常無助，只好向網民求助。

網民鼓勵相睇結識朋友

網民看畢帖文紛紛留言鼓勵港女去相睇，「唔好將相睇變成心理壓力，見個面、食餐飯當識朋友先，緣分嘅嘢好難講」、「照去相睇，等你媽媽安心啲」及「你可以照相睇嘅，你而家又停緊工，要耍佢有好多方法，唔好太令自己太煩惱」。

不過，有網民勸喻港女不要相睇，「介紹得1次就有第2次，唔通次次都去咩」。但有網民表示，媽媽只是過分擔心女兒將來沒有人照顧，導致語氣過重，建議她擴闊社交圈子，讓媽媽明白她有動力尋找另一半。

文章獲Facebook專頁「我的極品四大長老」授權刊載

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責任編輯：王明芳