【開心速遞】富豪千金龍作蜜罕有回歸《愛回家》　闊太何艷娟雖失婚仍坐擁兩層豪宅

▲ 何艷娟至少擁有共值6千萬元的物業。

在《愛‧回家之開心速遞》演龍家千金龍作蜜的何艷娟，久未在劇集現身，但昨日一集《愛回家》，「龍作蜜」終再度出場，並跟母親「三太」天娥（樊亦敏飾）有不少對手戲。現實中是真正闊太的何艷娟，自跟富商吳志誠離婚，坐擁至少6千萬的她，相信拍劇只是當作興趣。

昨晚一集《愛．回家之開心速遞》劇情講天娥往地下拍賣市場出售私藏首飾，希望資助大龍生（羅樂林飾）東山再起，結果天娥母女攜來套現所得的現金面見大龍生，揚言讓他隨便處置這筆錢，終於獲大龍生原諒。

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▲ 《愛．回家之開心速遞》昨晚劇情講天娥母女賣首飾為大龍生「復國」。

離婚後生活無憂

現實中的何艷娟，絕對過著比大龍生更奢華的生活。

▲ 何艷娟返台拍劇用新款手機化粧自拍。（取自IG）

2014年當選香港小姐季軍的何艷娟，於2018年與比她年長40歲、座擁30億身家的澳博營運總裁吳志誠閃婚又閃離後，自此過著富貴生活。

有指吳志誠早在跟何艷娟拍拖初期，已大方向女友送鑽石頸鍊，之後何艷娟以個人名義，斥1,800萬港元購入豪宅君臨天下。

▲ 何艷娟結婚時已坐擁兩幢豪宅。（取自IG）

另二人結婚時，有指吳志誠另外再送贈外母價值約4000萬的麥當勞道11號豪宅，作為結婚禮金，之後何母便一直居於該處。

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▲ 離婚後何艷娟闊太生活未受影響。（取自IG）

二人去年閃離婚後，何艷娟生活無憂，跟母親常去名店購物，闊太生活未受影響。

名牌手袋多如繁星

回復單身的她不愁寂寞，除繼續周旋於緋聞男友之中，間中回TVB拍劇，其餘時間繼續過著名媛闊太的生活。

▲ CHANEL手袋只是珍藏的其中一部分。（取自IG）

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疫情出何艷娟常周遊列國，現時雖然要留在港，但她每次外出都細心打扮。在其社交平台可見她手上有不少名牌手袋，擁有不同的牌子和款式，估計所有珍藏加起來價值高達七位數，絕對夠在樓價高企的香港付上一層樓的首期！

▲ 熱愛名牌的何艷娟，經常在社交平台展示收藏。（取自IG）

何艷娟至今感情仍未有新發新展，但以其身家，相信跟母親往後生活都不用擔心。