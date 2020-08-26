【開心速遞】富豪千金龍作蜜罕有回歸《愛回家》 闊太何艷娟雖失婚仍坐擁兩層豪宅
在《愛‧回家之開心速遞》演龍家千金龍作蜜的何艷娟，久未在劇集現身，但昨日一集《愛回家》，「龍作蜜」終再度出場，並跟母親「三太」天娥（樊亦敏飾）有不少對手戲。現實中是真正闊太的何艷娟，自跟富商吳志誠離婚，坐擁至少6千萬的她，相信拍劇只是當作興趣。
昨晚一集《愛．回家之開心速遞》劇情講天娥往地下拍賣市場出售私藏首飾，希望資助大龍生（羅樂林飾）東山再起，結果天娥母女攜來套現所得的現金面見大龍生，揚言讓他隨便處置這筆錢，終於獲大龍生原諒。
【開心速遞】久未露面何艷娟再現《愛回家》 三太天娥龍作蜜助大龍生東山再起【有片】
離婚後生活無憂
現實中的何艷娟，絕對過著比大龍生更奢華的生活。
2014年當選香港小姐季軍的何艷娟，於2018年與比她年長40歲、座擁30億身家的澳博營運總裁吳志誠閃婚又閃離後，自此過著富貴生活。
有指吳志誠早在跟何艷娟拍拖初期，已大方向女友送鑽石頸鍊，之後何艷娟以個人名義，斥1,800萬港元購入豪宅君臨天下。
另二人結婚時，有指吳志誠另外再送贈外母價值約4000萬的麥當勞道11號豪宅，作為結婚禮金，之後何母便一直居於該處。
【不愁寂寞】何艷娟離婚兩年桃花不斷 與外籍投行高層秘戀護愛苗
二人去年閃離婚後，何艷娟生活無憂，跟母親常去名店購物，闊太生活未受影響。
名牌手袋多如繁星
回復單身的她不愁寂寞，除繼續周旋於緋聞男友之中，間中回TVB拍劇，其餘時間繼續過著名媛闊太的生活。
【開心速遞】何艷娟離婚後富貴生活曝光 「龍作蜜」周遊列國過新年【多圖】
疫情出何艷娟常周遊列國，現時雖然要留在港，但她每次外出都細心打扮。在其社交平台可見她手上有不少名牌手袋，擁有不同的牌子和款式，估計所有珍藏加起來價值高達七位數，絕對夠在樓價高企的香港付上一層樓的首期！
何艷娟至今感情仍未有新發新展，但以其身家，相信跟母親往後生活都不用擔心。
撰文 : TOPick柴犬出動