去年聖誕節涉藏摺刀及鎚子 17歲男生簽保守行為

▲ 17歲男生於去年聖誕日涉藏摺刀及鎚子，今於西九龍裁判法院准簽保守行為。(資料圖片)

去年聖誕節有人於多個商場發起「和你shop」行動，當日傍晚有示威者於朗豪坊外聚集及叫喊口號，1名知專設計學院男生被搜出摺刀及鎚子，被控1項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪。案件原定今（26日）於西九龍裁判法院開審，男生今獲准以1,500元簽保守行為1年。

被告為17歲姓唐的學生，被控於2019年 12月 25日在旺角彌敦道外，無合理辯解而攜有1把摺刀及2個鎚子，意圖使用或使他人使用以損壞屬於另一人的財產，案件原定今開審，控辯雙方同意以簽保守行為方式處理，最終被告同意案情，裁判官批准被告以1,500元簽保守行為1年。

案情指，案發當日有人發起「和你shop」行動，其中1個目標為朗豪坊商場，有示威者於傍晚時分，在朗豪坊商場外遊走及叫喊口號等，警員巡經恆生銀行外，發現被告於彌敦道不斷來回，截查下發現被告褲袋及背包藏有摺刀及鎚子，被告警誡下稱是學生，並承認事發時在現場。

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記者：林欣樂