  • 31°C
香港時間 : 2020826日 (週三) 16:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】女生可愛之選　日本推12款超療癒印花圖案口罩【附購買連結】

健康 15:27 2020/08/26

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

日本推出12款印花圖案口罩

不想每天戴淨色口罩？日本品牌Galafull推出12款印花圖案掛耳式成人口罩，偶然轉換不同款式，心情也愉快些！口罩予人可愛、清新的感覺，而且繩子不會令耳朵疼痛，適合女生使用，現可於網上訂購。

口罩品牌：Galafull

價錢：748日圓/10個，約54港元/10個（2款圖案，每款5個)

尺寸：長約9cm、寬約17.3cm，掛耳式成人口罩

材質：聚丙烯，聚酯

產地：中國

如欲訂購，可【按此】登入Felissimo網站

注意：此商品會按月提供不同的顏色或款式, 每次訂購將會從系列內的款式中隨機抽選一款送出。商品的遞送順序由Felissimo安排。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【口罩供應】PFE+VFE+BFE高達99%　香港科研抗疫MiniMask口罩防新冠肺炎
今日 13:21
【口罩供應】PFE+VFE+BFE高達99%　香港科研抗疫MiniMask口罩防新冠肺炎
【口罩供應】Tempo推台灣製醫用口罩　BFE+PFE+VFE≥99%多間超市有售
10:19 2020/08/13
【口罩供應】Tempo推台灣製醫用口罩　BFE+PFE+VFE≥99%多間超市有售
【口罩供應】慈善機構8月21日發售Level2港產口罩　每賣4盒將捐一盒助單親家庭學生【附連結】
10:44 2020/08/21
【口罩供應】慈善機構8月21日發售Level2港產口罩　每賣4盒將捐一盒助單親家庭學生【附連結】
口罩 新冠肺炎 設計 日本

最高瀏覽

【抗癌勇士】太太切斷神經線戒瑪啡藥紓緩痛楚 林子博為太太打氣：唔會咁輕易放棄
16:32 2020/08/25
【抗癌勇士】太太切斷神經線戒瑪啡藥紓緩痛楚 林子博為太太打氣：唔會咁輕易放棄
【離地男神】余德丞自爆從未食過微波爐食品　Dickson分享入廚樂豪宅意外曝光【有片】
17:30 2020/08/25
【離地男神】余德丞自爆從未食過微波爐食品　Dickson分享入廚樂豪宅意外曝光【有片】
【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院
13:35 2020/08/25
【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院