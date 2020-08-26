【口罩供應】女生可愛之選 日本推12款超療癒印花圖案口罩【附購買連結】
健康 15:27 2020/08/26
不想每天戴淨色口罩？日本品牌Galafull推出12款印花圖案掛耳式成人口罩，偶然轉換不同款式，心情也愉快些！口罩予人可愛、清新的感覺，而且繩子不會令耳朵疼痛，適合女生使用，現可於網上訂購。
口罩品牌：Galafull
價錢：748日圓/10個，約54港元/10個（2款圖案，每款5個)
尺寸：長約9cm、寬約17.3cm，掛耳式成人口罩
材質：聚丙烯，聚酯
產地：中國
如欲訂購，可【按此】登入Felissimo網站
注意：此商品會按月提供不同的顏色或款式, 每次訂購將會從系列內的款式中隨機抽選一款送出。商品的遞送順序由Felissimo安排。
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責任編輯：羅嘉欣