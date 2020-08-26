【口罩供應】女生可愛之選　日本推12款超療癒印花圖案口罩【附購買連結】

▲ 日本推出12款印花圖案口罩

不想每天戴淨色口罩？日本品牌Galafull推出12款印花圖案掛耳式成人口罩，偶然轉換不同款式，心情也愉快些！口罩予人可愛、清新的感覺，而且繩子不會令耳朵疼痛，適合女生使用，現可於網上訂購。

口罩品牌：Galafull

價錢：748日圓/10個，約54港元/10個（2款圖案，每款5個)

尺寸：長約9cm、寬約17.3cm，掛耳式成人口罩

材質：聚丙烯，聚酯

產地：中國

如欲訂購，可【按此】登入Felissimo網站

注意：此商品會按月提供不同的顏色或款式, 每次訂購將會從系列內的款式中隨機抽選一款送出。商品的遞送順序由Felissimo安排。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣