科大將於校園安裝8,000塊太陽能板 每年減150萬公斤碳排放相等於種6.7萬棵樹

▲ 科大9月起將於校內50個地點安裝8,000塊太陽能板，現時科大在校內天台裝有約60塊太陽能板。（陳靜儀攝）

現時兩電設可再生能源上網電價制度，用戶安裝太陽能或風能發電系統，就可售回所發電力，享優惠電價。科大今日（26日）宣布將於全校50多個地點，包括教學樓、宿舍和康樂設施的天台等安裝8000塊太陽能板，料每年可產生300萬度電，相等於900個3人家庭用電量，減少150萬公斤碳排放，等同種6.7萬棵樹。

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系統承辦商滙展科技發展有限公司首席執行項目總監梁陳少芝表示，他們視察校園環境後，將於校內逾50個地點如教學樓、泳池和體育中心、宿舍天台等安裝太陽能板。她指，首階段工程將於9月展開，預計需9個月完成，造價大約為5000萬至6000萬。

▲ 系統承辦商指，團隊需要因應校園環境差異，設計不同的太陽能版安裝方案。（陳靜儀攝）

她形容系統具挑戰性和有趣，相較以前最多處理10至20幢大廈，科大校園規模更大，且每幢樓的情況都不同，團隊需要設計不同方案和使用不同太陽能板，如在泳池天台等彎曲表面要用一款較軟身的發電板。而完成工程後，團隊會與科大再商討安裝更多太陽能板的可行性，包括在水池鋪上浮動的發電板、於停車位上方安裝等。

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科大可持續發展主管博克特表示，系統為「科大2020可持續發展挑戰」藍圖的項目之一，以達到減少能源消耗和碳排放的目標。系統可為科大省下每年400萬元電費，至上網電價在2033年完結可帶來1.6億元收入，他稱科大會將有關費用花於減排科技上，包括使用省電照明和安裝感應器。

此外，科大將設立教育中心，把太陽能板的實時發電數據公開，讓師生和訪客認識太陽能，進行研究。而承辦商正與科大合作進行兩個研究項目，分別為用於太陽能板表面的納米塗層，以及清潔太陽能板的機械人，以提升清潔和維持發電效率。

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記者：徐紹軒