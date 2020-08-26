維他奶推動「乾淨紙包回收計劃」 回收網絡覆蓋18區逾200個點

「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」是家喻戶曉的廢物回收口號，大部分香港市民亦已養成回收這3種物品的習慣。但是，有些經常會使用但又不能歸類為以上回收物料的物品，往往只能丟棄到堆填區，但實情是這些物品一樣有回收價值，紙包飲品盒就是其中一例。

紙包飲品盒多由紙類、塑膠及鋁箔等混合製成，因此不能直接放入廢紙回收箱。雖然有環保團體都有推行紙包盒回收計劃，但回收點不多之餘，地點也不夠方便，使很多有意參加的市民也因而卻步，以至計劃成效不大。

香港人整體環保意識高，相信如果有些較為方便的紙包回收點，香港人一定樂意參與，為保護地球出一分力。維他奶香港近日夥拍一田百貨及超市，以及多個物業管理公司，推出「乾淨紙包回收計劃」，回收網絡覆蓋全港18區逾200個點，與香港人一同為環保而努力。

一田百貨及超市支持維他奶的「乾淨紙包回收計劃」，計劃9 月底前在其全線12間分店設置飲品紙包回收桶，方便大眾進行紙包回收。

▲ 一田百貨及超市支持維他奶的「乾淨紙包回收計劃」，計劃9 月底前在其全線12間分店設置飲品紙包回收桶，方便大眾進行紙包回收。

計劃推行近一年 學校及社區接受程度高

事實上，「乾淨紙包回收計劃」在去年10月已經展開，初期主要集中在各區的中小學進行紙包回收推廣工作，並於包括Mega Box、奧海城、新城市中央廣場等多個大型商場，以及香港房屋協會的部份屋苑內設置乾淨紙包回收桶。為方便更多市民參與，維他奶香港早前在大埔及沙田的一田百貨及超市分店添置回收桶試點，由於反應理想，雙方已計劃於9月底前陸續在全綫12間店舖設立紙包回收桶。

維他奶香港行政總裁劉盛雪表示︰「我們很感謝各方對『乾淨紙包回收計劃』的支持，協助推動首個以教育和回收為重點的活動，鼓勵消費者將飲品紙包回收及支持循環再造。該計劃自去年展開以來，我們透過到校的環保講座、參觀紙包盒可持續發展教育中心及紙包回收廠、社交媒體及流動教育車等向學生及大眾傳遞乾淨回收及保護環境的訊息。未來，我們將繼續在學校及社區推動計劃，為本地的環保教育及回收工作出一分力。」

持續擴充社區回收點 謹記乾淨回收4步曲

除了零售商戶外，維他奶香港今年繼續與香港房屋協會合作，於今年底前陸續在其屬下30個屋邨及屋苑進行社區紙包盒回收，同時亦與多間物業管理公司合作，在商場及屋苑推出乾淨紙包回收及教育推廣項目，當中包括南豐物業管理有限公司旗下管理的將軍澳廣場（商場）、馬鞍山中心（商場）、南豐中心等60個回收點，希望藉着擴大回收點，加強計劃的成效，而收集的紙包盒將會送到本地首個飲品紙包回收廠「喵坊」處理，支持本地紙包回收價值鏈的發展。

顧名思義，「乾淨紙包回收計劃」是需要參加者先將紙包飲品盒清洗乾淨，以減低回收商的分類工序，增加回收價值。請謹記以下乾淨回收4步曲，回收紙包飲品盒其實很輕鬆：

（資料由客戶提供）

