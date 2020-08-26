陳彥霖書信透露因家事而不愉快   筆友認為陳有自殺念頭

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月22日，被發現赤裸漂浮於油塘對開海面，死因研訊今（26日）續。死者在塘福懲教所內的筆友指，兩人關係後期曖昧，如同男女朋友一般，他承認曾想過死者會自殺，因死者書信大量內容指因家中事宜而不愉快，惟後來死者態度變得積極。
筆友伍紹剛（22歲）今供稱，自去年3月開始在塘福懲教所服刑，而他於同年2月還柙期間透過懲教方面與死者陳彥霖開始書信來往，死者共寫過21封信給他，兩人最初以「陳小姐」及「伍先生」稱呼對方，後來則以「彥霖」及「日本仔」相稱，兩人的書信來往於去年6月18日開始逐漸頻繁，後來甚至是「1天1封」。
伍紹剛續供稱，死者於書信後期逐漸談及家中情況，又承認從書信來看，兩人後期關係如同男女朋友。伍指去年8月13日早上死者曾探訪他，當時兩人的關係曖昧，惟他得知死者前一天曾嘗試探訪，但過了登記時間而未能探訪，死者便在懲教所外的巴士站睡了一晚。
伍紹剛續指，當時他替死者感到擔心，所以探訪時多次勸死者離開，而死者當時說話斷斷續續，有些難以理解，又曾於中途談到家中情況及哭泣，當時他勸死者平常心看待，死者又提及有警察打示威者，惟他不喜歡談論相關話題。其後死者離開後，同日再與他的父親一同探訪，惟該次訪探後，死者又再折返，但其後死者涉襲警被捕，便沒有再探訪過他。
陪審團則問伍紹剛，曾否想過死者有自殺念頭。伍紹剛表示曾想過，指死者大部分信件都指自己不愉快，多數有關於家中情況及與舅舅吵架等，他當時回信勸死者不要想太多，惟其後死者再次回信時，曾表示想重新開始及忘記過去的事，他從信中感到死者當時態度積極。
筆友伍紹剛的父親伍錦雄（54歲）則供稱，他透過兒子知悉死者，去年8月初死者曾致電他，當時死者哭訴在家不愉快，他遂安慰死者，死者其後掛斷電話。約1周後死者再度致電他，相約於8月12日到塘福懲教所探訪兒子，當時他於電話中答應。
伍錦雄指，惟他於8月12日須工作，無法到塘福探訪，他嘗試致電死者，但死者電話無法接通，及後懲教方面聯絡他指，死者前往塘福後不願離去，他只好提議死者到東涌港鐵站等候他。
伍供稱，當日晚上7時到達東涌站外尋找死者，當時死者在站外與反修例示威者一起派傳單，死者指「無嘢，我幫佢哋手咋」，兩人其後到荃灣吃飯，期間死者不斷與另一桌客人搭訕，而且當時死者眼神呆滯，他懷疑死者濫藥，死者亦表示早前吸食了兩口大麻。用餐後死者又要求返回東涌站，表示遺下了東西，並且哭泣，他只好送死者回東涌。
伍續供稱，到達東涌後，死者即時下車及跑走，他亦無法聯絡死者。翌日懲教方面再度致電，指死者昨夜再次回到塘福及在懲教所外睡覺，她要求探訪及不願離去，他遂到塘福與死者一同探訪兒子，其後再乘搭的士離開，伍指死者在東涌下車後，不願意與外公一同回家，並且自行登上另一輛的士。研訊明續。
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記者：王仁昌