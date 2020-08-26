陳彥霖書信透露因家事而不愉快   筆友認為陳有自殺念頭

▲ 陳彥霖死因研訊續審，其筆友的父親伍錦雄今到西九龍裁判法院作供。(林宇翔攝)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月22日， 被發現赤裸漂浮於油塘對開海面，死因研訊今（26日）續。 死者在塘福懲教所內的筆友指，兩人關係後期曖昧， 如同男女朋友一般，他承認曾想過死者會自殺， 因死者書信大量內容指因家中事宜而不愉快， 惟後來死者態度變得積極。

筆友伍紹剛（22歲）今供稱，自去年3月開始在塘福懲教所服刑， 而他於同年2月還柙期間透過懲教方面與死者陳彥霖開始書信來往， 死者共寫過21封信給他，兩人最初以「陳小姐」及「伍先生」 稱呼對方，後來則以「彥霖」及「日本仔」相稱， 兩人的書信來往於去年6月18日開始逐漸頻繁，後來甚至是「1天 1封」。

伍紹剛續供稱，死者於書信後期逐漸談及家中情況， 又承認從書信來看，兩人後期關係如同男女朋友。伍指去年8月13 日早上死者曾探訪他，當時兩人的關係曖昧， 惟他得知死者前一天曾嘗試探訪，但過了登記時間而未能探訪， 死者便在懲教所外的巴士站睡了一晚。

伍紹剛續指，當時他替死者感到擔心，所以探訪時多次勸死者離開， 而死者當時說話斷斷續續，有些難以理解， 又曾於中途談到家中情況及哭泣，當時他勸死者平常心看待， 死者又提及有警察打示威者，惟他不喜歡談論相關話題。 其後死者離開後，同日再與他的父親一同探訪，惟該次訪探後， 死者又再折返，但其後死者涉襲警被捕，便沒有再探訪過他。

陪審團則問伍紹剛，曾否想過死者有自殺念頭。伍紹剛表示曾想過， 指死者大部分信件都指自己不愉快， 多數有關於家中情況及與舅舅吵架等， 他當時回信勸死者不要想太多，惟其後死者再次回信時， 曾表示想重新開始及忘記過去的事， 他從信中感到死者當時態度積極。

筆友伍紹剛的父親伍錦雄（54歲）則供稱，他透過兒子知悉死者， 去年8月初死者曾致電他，當時死者哭訴在家不愉快， 他遂安慰死者，死者其後掛斷電話。約1周後死者再度致電他， 相約於8月12日到塘福懲教所探訪兒子，當時他於電話中答應。

伍錦雄指，惟他於8月12日須工作，無法到塘福探訪， 他嘗試致電死者，但死者電話無法接通，及後懲教方面聯絡他指， 死者前往塘福後不願離去，他只好提議死者到東涌港鐵站等候他。

伍供稱，當日晚上7時到達東涌站外尋找死者， 當時死者在站外與反修例示威者一起派傳單，死者指「無嘢， 我幫佢哋手咋」，兩人其後到荃灣吃飯， 期間死者不斷與另一桌客人搭訕，而且當時死者眼神呆滯， 他懷疑死者濫藥，死者亦表示早前吸食了兩口大麻。 用餐後死者又要求返回東涌站，表示遺下了東西，並且哭泣， 他只好送死者回東涌。

伍續供稱，到達東涌後，死者即時下車及跑走，他亦無法聯絡死者。 翌日懲教方面再度致電， 指死者昨夜再次回到塘福及在懲教所外睡覺， 她要求探訪及不願離去，他遂到塘福與死者一同探訪兒子， 其後再乘搭的士離開，伍指死者在東涌下車後， 不願意與外公一同回家，並且自行登上另一輛的士。研訊明續。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌