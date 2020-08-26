【KO青春痘】不同暗瘡位置成因不大同　皮膚科醫生：瀏海太厚易致毛囊堵塞

▲ 醫生表示，瀏海太厚、使用粉底液也會堵塞毛囊，容易令暗瘡形成。

除了吃太多煎炸食物會生暗瘡，化妝、頭髮也會導致暗瘡形成。台灣皮膚科醫生周宛儀近日在網誌撰文指出，生長在額頭、兩頰、下巴、髮際的暗瘡，成因也不同，並提供改善暗瘡的方法。

周醫生表示，正值青春期的人士及成人女性，當荷爾蒙劇烈變化，令皮脂腺分泌增加、皮脂的組成成分改變，加上毛囊的「菌落失衡」，痤瘡桿菌誘發失控的發炎反應，就會一發不可收拾，形成紅腫發炎的暗瘡。

她指出，瀏海太厚，或使用易堵塞毛孔的護髮產品、化妝品、護膚品，又或受體質影響，也會造成毛囊阻塞，導致暗瘡的形成。

暗瘡位置不同 成因也不同

1.額頭

誘發原因：

瀏海、流汗、帽子。額頭部位的暗瘡，常跟悶濕流汗、戴帽子有關。

處理方法：

若流汗，請用濕的毛巾把汗擦掉；或用水洗走汗水後，再以乾毛巾拍乾，避免汗水阻塞毛孔。

「外力型暗瘡」（acne mechanica）常見於佩戴工作帽或安全帽的人士。帽子內的部件或綁帶的磨擦，容易令皮膚悶濕、骯髒。建議每一兩週清洗一次帽子內的部件及綁帶。

2.兩頰

誘發原因：

口罩、乳霜類產品、卸妝油。兩頰的暗瘡常與悶濕或產品太滋潤有關，例如長時間佩戴口罩。

處理方法：

若因長期佩戴口罩，每天記得使用溫和的清潔產品（弱酸性且非皂類的洗面乳）清潔，避免油污阻塞毛孔。

若口罩濕掉需要更換，濕掉的口罩除了失去保護力外，也可能會令暗瘡惡化。

保持皮膚乾爽，若流汗須趕快清理。

佩戴口罩時，臉頰以下可以不化妝，只畫眼妝和眉毛即可，因會增加化妝品堵塞毛孔的風險，而且口罩下面妝畫的再美別人也是看不到的。

化妝、護膚建議：

宜選用粉狀產品，如：蜜粉、粉餅

避免液狀產品，如粉底液、隔離霜、BB霜、氣墊粉餅，因質地比較滋潤，阻塞毛孔機率較大。

卸妝：使用質地清爽的卸妝乳或卸妝液，卸完再用溫和的洗面乳洗一次臉；避免使用卸妝油，以免乳化不完全殘留在臉上反而產生更多暗瘡、粉刺。

3.下巴

誘發原因：

含氟牙膏、口罩、安全帽的帶子、托腮、趴睡、生理暗瘡、多囊性卵巢、刮鬍不當、奶製品、含糖飲料

若暗瘡長在下巴或嘴周位置，女生需考慮是否有荷爾蒙失調，如多囊性卵巢症候群、生理暗瘡。男生則需考慮是否刮鬍不當、刀片不乾淨所造成。

飲食建議：

避免高升糖飲食、奶製品（牛奶、起司、奶茶、牛奶咖啡、乳清蛋白、乳酪）、膠原蛋白、煎炸及辣味的食物，以免火上加油，令暗瘡愈來愈多。

4.髮際

誘發原因：

流汗、護髮/潤髮產品、髮雕。

處理方法：

建議避免使用護髮及潤髮產品、髮油或髮雕，以免阻塞毛孔長出更多暗瘡。

內容獲皮膚科醫生周宛儀授權轉載

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責任編輯：黃泳欣