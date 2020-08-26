【天妒英才】憂疫情致高考失利做不成會計師自盡　17歲尖子死後放榜奪A爸爸墳前泣告

▲ 英國一名應屆高考生因過份擔心其成績而走上絕路，近日放榜發現他其實考上A級佳績。

新冠肺炎疫情影響莘莘學子，在長期停課下面對公開試的考生壓力更大。英國一名17歲應屆A-Level高考生，因擔心疫情影響其高考成績，加上疫情令他失去兼職工作，導致他對前途感到悲觀，走上絕路自殺陳屍公園。近日高考成績放榜，男生最終考獲A級，再度勾起爸爸的傷痛。

據英國《每日郵報》報道，17歲男生Matthew Mackell原讀英國肯特郡Skinners' Kent Academy，但今年5月7日，Matthew被發現自殺陳屍公園。

警方及後在他的日記中發現，他憂慮疫情會影響自己的高考成績，爸爸Michael Bond亦透露，兒子生前熱愛數學，並希望長大後成為一名會計師，惟今年受疫情影響，令他失去了兼職工作，因而對前途感到迷茫。

他害怕要做一些沒有前途的工作，面對新冠肺炎下城市封鎖，他不知道可以去哪裡。

兒子由於對前景過份憂慮而走上絕路，令父母及哥哥都感到悲痛。哥哥Chris Mackell指出，弟弟平日是個開朗的人，令家人一直沒有察覺不妥。他呼籲大眾，在封城期間若感到抑鬱一定要開口求助，以免再有慘劇發生。

爸爸︰希望兒子仍在身邊

英國A-Level高考近日放榜，Matthew在他最熱愛的金融科考獲A級成績，其他科目成績則未有披露。爸爸為此感到苦樂參半，走到兒子的墳前送上祝賀。

我為兒子感到驕傲，但比起成績，我更希望兒子仍在身邊。

爸爸亦呼籲所有學生，面對不如意的公開試成績時，要坦然面對不快及向外求助。

即使學校停課，不代表沒有人可以傾訴。我建議可以找老師傾談，老師一定會對有困難的學生出手相助的。

英高考放榜4成考生成績被低估

英國因新冠肺炎疫情，取消學校考試及公開試，其中高級程度會考（A-levels）成績以校內成績評估，再由當局採用電腦演算法調整，而得出最後成績。惟高考本月放榜後，有指4成考生的成績遭低估，影響學生升讀頂尖大學如牛津、劍橋的機會，引起學生和家長不滿，並在倫敦上街抗議。

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責任編輯︰林綺玲