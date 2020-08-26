【新口岸】蓮塘香園圍口岸啟用　林鄭：進一步完善粵港澳「一小時生活圈」佈局

▲ 行政長官林鄭月娥在儀式致辭。（圖片由政府新聞處提供）

蓮塘香園圍口岸今日（26日）啟用，成香港及深圳之間第7個陸路口岸，貨檢設施於今日下午4時率先投入服務，貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時；至於客運設施，相關部門會因應疫情發展和跨境防控措施檢視情況，適時開通旅客通關服務。

行政長官林鄭月娥今日率領特區政府官員出席口岸開通儀式，她致辭時表示，新口岸能大大縮短香港與深圳和粵東地區的行車時間，令跨境物流更暢順及有效地運作，促進香港與深圳和粵東地區及鄰近省份的合作及發展，更進一步完善粵港澳「一小時生活圈」的理想佈局，為粵港澳大灣區建設提供極為有利的基建連繫。

▲ 蓮塘香園圍口岸貨檢設施今日啟用，口岸開通儀式在深圳蓮塘口岸的貨檢入境海關查驗車場舉行。（圖片由政府新聞處提供）

林鄭月娥指，蓮塘香園圍口岸的建設充分實現「以人為本」的信念，而在香港方面的香園圍邊境管制站是首個採用「人車直達」設計的口岸。

她亦提及，政府當年因為要徵收土地作聯檢大樓而需要搬遷整條竹園村，最終得到村民的理解和配合，和平解決，對搬村工作能順利進行，向已故鄉議局主席劉皇發表示衷心感謝，也感謝所有參與新口岸建設的人士所作出的貢獻。

▲ （右起）發展局局長黃偉綸、發展局常任秘書長（工務）林世雄及發展局副秘書長（工務）麥成章在儀式前參觀展覽。（圖片由政府新聞處提供）

林鄭月娥在創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局局長曾國衞和行政長官辦公室主任陳國基陪同下，參觀深港科技創新合作區深圳園區，由陳如桂市長介紹園區建設的最新進展。她說，政府正全力推進港深創科園的建設，預計2021年可為河套地區提供首批土地，期望在2024年底完成首階段三座樓宇的建造工程，2025年初起讓租戶進駐。



林鄭月娥一行亦參觀了香港科技大學創業創新項目和粵港澳青年創新創業工場，並與在當地創業的香港青年交流。

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記者：陳曉瑩