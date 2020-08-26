【蝸居裝修】290呎蝸居屋主鍾情酒店風　30萬豪裝全屋沒地台收納兼沒睡床

▲ 290呎單位30萬豪裝，但全屋沒床。

不少人置業後會裝修單位，TVB節目《安樂蝸》近日帶大家參觀一間290呎單位，屋主鍾情酒店度假風格，首次置業兼暫時一人獨住，30萬豪裝但全屋竟沒地台，就連一張睡床也沒有。

《安樂蝸》主持馬俊傑、林穎彤和嘉賓張若希近日帶大家參觀一間290呎單位，只見

全屋的色調運用大量黑色元素，而廚房位置則用開放式，原來屋主參考了去外地旅行時，住過的度假酒店設計，認為黑色風格可令其放鬆，故希望應用到自己家中。

▲ 屋主參考了酒店風格，裝上落地大玻璃。（相片來源：TVB節目截圖）

屋內牆身用上深灰色的水泥牆，有留言用的黑板，配上淺色的木紋地板，明顯有對比效果。另單位可望到海景，故屋主參考了酒店，裝上落地大玻璃，不僅可飽覽景色，開放式廚房主要用淺色調，對正玻璃窗，令整間屋不會太暗沉。

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設計師稱，最大的挑戰是在有限空間劃分不同區域，有工作、娛樂、休息和客飯廳。

單位沒明顯分隔，全屋內沒有因偷位而加建閣樓或地台，而儲物空間就只有電視機後面的儲物位及梳化後的衣櫃。

該單位是採用開放式廚房兼沒有睡房，甚至整間屋沒有一張睡床，原來屋主覺得梳化與床並存會浪費空間，由於得一個人住，故用梳化床代替。梳化床就將兩樣家俬二合為一，有朋友來時收起床。

▲ 該單位是採用開放式廚房。（相片來源：TVB節目截圖）

主持馬俊傑稱，

屋主覺得290呎，空間唔算大，如果又放梳化又放睡床，實在太掗埞，所以索性放張梳化床。

屋主雖然慳了張床，但他卻很捨得花錢在其他物品上，如一張辦公室椅子價值一萬多元。而全屋裝修連返計及訂造傢俬則需約30萬元。

責任編輯：陳珈希