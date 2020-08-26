【新冠肺炎】本港今日新增24宗確診個案　全為本地感染

▲ 本港今日新增24宗確診個案。

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（26日）新增24宗確診個案，全部為本地感染病例，其中有14宗與早前個案相關，6宗涉及家庭、朋友聚會相關，10宗源頭不明，包括兩名瑪嘉烈醫院工作的人士、保安、海關、裝修工人、私家車司機等；另有10多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有情況。

葵涌匡智梨木樹宿舍今日6人確診，包括5名院友及1名職員，詳情即看：【新冠肺炎】今日新增10多宗初步確診 葵涌匡智梨木樹宿舍再多6人確診

今日有再多58名確診者出院，詳情即看：【新冠肺炎】再有58位確診者出院 27名留院者情況危殆

普及檢測計劃周六起可網上預約，詳情即看：【全民檢測】普及檢測計劃周六起可網上預約 全港18區逾過百個採樣地點

普及社區檢測計劃預約網頁出爐，詳情即看：【附預約網頁】普及社區檢測計劃預約網頁出爐 一文看清程序及方法

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩