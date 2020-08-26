【我要做業主】80後港女200萬購千呎舊樓　分租13個單位做「包租妹」月入6.8萬

▲ 80後港女200萬購千呎舊樓，分租13個單位做「包租妹」月賺6萬8。

「上樓」是不少港人的人生目標。由胡諾言 、林秀怡、彭慧中主持的TVB節目《我要做業主》，最新一集請來一位80後女生分享投資心得，本身是測量師的她，用200萬購入千呎舊樓，分租13個單位，月賺接近7萬。

30多歲的Kathy是一名專業測量師，2016年以360萬買入荃灣一個單位，當時首期為36萬。3年後，物業升值200萬，於是她再以200萬於尖沙咀購入千呎舊樓，並分成13個分租單位，每個單位房租由4千至7千元不等，每月總租金收入高達6萬8元。

▲ 每月總租金收入高達6萬8元！（節目截圖）

她指出，由於分租回報較好，加上普遍港人的上班路程和工時都很長，不少人希望在市區找個舒服的地方居住，所以便看中這個市場，決定做「包租妹」，增加正職以外的收入。

Kathy表示，作為一個「包租妹」，最重要是有人情味，因此不會賺到盡。她的租盤全包水、電、wifi和各項雜費，她自己亦會幫忙打掃清潔、維修，甚至擔當「社工」的角色，為租客解決問題。

有個租客同我講失業2個月，下個月唔再租。我就同佢講呢個月嘅租金等你搵到工再攤分還，依家全力去搵工。我仲幫佢睇CV，又幫佢睇搵工網。

▲ Kathy會幫忙清潔、打掃。（節目截圖）

Kathy現在既有正職，還有靠收租帶來的可觀收入，故目標是希望可以在40歲時退休，不用工作仍有錢收。她最後亦分享「包租婆之道」：

平時收租就收平市價啲啲，咁租客都會將所有嘢錫住嚟用，都會驚業主唔再租。

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責任編輯：陳珈希