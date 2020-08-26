金舖被劫134萬元金飾　6旬兄弟認接贜同判監

▲ 兩名被告今日分別被判囚26個月及20個月。（經濟日報資料圖片）

深水埗1間金舖去年遭手持類似手槍物體的劫匪行劫，共被劫去110件總值134萬元的金飾，事後1對六旬兄弟被發現代為保管部分贓物，兩兄弟早前放區域法院各承認1項處理贓物罪，今分別被判囚26個月及20個月。

涉案首被告陳玲佳（70歲）及次被告陳玲昌（65歲）早前分別承認1項處理贓物罪，法官今判刑時指，兩名被告早年均有類同案底，但兩人的案底距今均已20至30年。

法官透露首被告於求情時指，他只是愚蠢地協助搶劫的友人代為保管金飾，並貪心地期望對方或會給予他一些報酬，但他強調最初與友人一同來港時，對搶劫的計劃毫不知情，而由於他在港沒有居所，因此才將金飾存放於胞弟家中。

而次被告的書面求情陳詞則透露，他只是為幫助胞兄而犯案，與搶劫一事完全無關，但他亦承認知道胞兄不可能透過合法途徑得到大批金飾，而次被告於事件中並無任何得益。

法官指出本案針對首被告具加刑因素，包括他與搶劫案有緊密聯繫，加上搶劫案的嚴重性及金飾的價值。經考慮後，法官分別判兩人入獄26個月及20個月。

案情指，被通緝的劫匪於去年3月14日搶劫深水埗新喜珠寶金行，劫去共110件金飾。警方其後調查下發現，劫匪在汝州街將載有金飾的斜孭袋交給首被告，而首被告於同日將斜孭袋放在次被告位於牛頭角上邨的寓所後離開香港。警方其後在次被告的寓所內搜出共64件約值共76萬元的金飾。

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記者：楊詠渝