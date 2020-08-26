林卓廷許智峯涉光復屯門721事件被捕　警方指721事件非「無差別襲擊」

▲ 新界北總區刑事總部高級警司陳天柱。(曾秋文攝)

警方今早（26日）拘捕16人，當中包括民主黨立法會議員林卓廷及許智峯，正被扣留調查。警方下午交代案情，新界北總區刑事總部高級警司陳天柱表示，去年7月6日晚上有示威者聚集於屯門警署外，期間一名男子被指用手機拍攝示威者，遭多人包圍並被人奪去手機，刪去手機內的資料。經調查後警方拘捕3男1女，分別報稱從事議員、廚師的及社工，介乎27至43歲，分別姓林、許、曾及鍾，指他們涉嫌「意圖妨礙司法公正」、「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「刑事毀壞」及「非法集結」。

▲ 許智峯由西區警署被押往上水警署。

就去年7月21日元朗西鐵站的襲擊事件中，警方今日拘捕13人，年齡介乎26至48歲，包括林卓廷，其他人職業包括銀行副總裁、社工、廚師、技工等，部分人有黑社會背景，只有1人住於元朗。陳天柱指，當中7人涉嫌在元朗站内的衝突，其餘6人涉嫌在英龍圍及南邊圍的衝突。陳天柱續指，721事件並非「無差別襲擊」，要反駁一些不實的傳言，認為社會對事件充斥很多片面、扭曲、誤導，甚至虛假的消息，更指網上流傳的現場直播片段都未能全面反映事實。

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記者：蘇文軒、曾秋文