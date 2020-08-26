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【婆婆的愛】婆婆癌逝遺體火化成灰　小孫兒不捨抱住骨灰龕眼神哀傷

親子 17:23 2020/08/26

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台灣一名媽媽分享其母癌逝火化後，她帶著骨灰龕上車，幼子不捨地抱住婆婆的骨灰龕。

祖父母對孫兒的愛有時更甚於對子女的愛，不少父母為生活奔波，將孩子交給四大長老照顧，令祖孫兩代感情變得深厚。台灣一名媽媽分享，她的媽媽剛剛癌逝，遺體火化後，她帶著骨灰龕上車，其幼子抱住骨灰龕，眼神哀傷看來捨不得婆婆。

這名媽媽近日於facebook群組「爆廢公社」發帖，表示她的媽媽一直努力對抗癌症，卻最終不敵病魔離世，她寫道︰

火化後，我揹著媽媽的甕上車，發現小兒子趴在媽媽身上。

婆婆日記寫下對孫兒的愛

她趕緊拿起手機記錄這一幕，從她分享的照片可見，小兒子咬著奶嘴，看來只有1歲左右。他時而靠著婆婆的骨灰龕，時而抱住不放。

她有感兒子捨不得婆婆，認為婆婆也很捨不得他和哥哥。當她回家整理媽媽的遺物時，發現媽媽的日記︰

見阿嬤（婆婆）的日記本寫著，好愛你和哥哥，好想看你們長大……

受母親離世的打擊，令她對生命有所感悟，並提及婆婆為了孫兒一直努力抗癌，希望兒子「認真快樂過好每一天，才不會對不起阿嬤（婆婆）」。

鼓勵同路人為媽媽堅強

網民留言請媽媽節哀順變，有人表示看到帖文後「心都酸了」、「太有畫面了，眼眶含淚」，認為婆婆在天之靈會保佑孫兒和他們一家人；也有網民因此想念自己的祖父母。

另有網民分享個人經歷稱，醫生宣布其母的生命走到盡頭，只餘下一兩天時間。發文的媽媽留言鼓勵他要堅強，她表示︰

我一直很努力的笑，因為我知道如果媽媽在我旁邊，她看到我如此難過，她一定更不好受。

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責任編輯︰駱秀玲

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