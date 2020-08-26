【報親恩】九旬腦退化老父抗拒住老人院　孝子提早退休照顧長年臥病床爸爸

▲ 73歲的柯讚謀照顧腦退化爸爸長達7、8年了，他一直用心盡孝以報親恩。

台灣一名7旬伯伯為了盡孝道報答父母養育之恩，用心照顧患有腦退化症的97歲爸爸，即使自己年邁體力不繼，仍堅持照顧老父，亦無悔為照顧父母而提早退休，近日該名孝子獲頒「全國孝行獎」，以表揚他的孝道。

提早退休照顧腦退化父

綜合台媒報道，現年73歲的柯讚謀照顧腦退化爸爸長達7、8年了。在8年前，父親出現失智症狀，即患腦退化症，而身體各方面也都逐漸退化，當時父親表明不喜歡老人院的環境，抗拒入住。當時66歲的兒子柯讚謀本來未有退休的打算，為了照顧年邁的父母，決定提早退休，親力親為照顧雙親。他心態是︰

歲月不等人，能多一點時間陪伴父母親，是人生最珍貴、最重要的事情。

照顧雙親越來越吃力

照顧腦退化爸爸已經有7、8年了，柯讚謀現時已是7旬伯伯，雖然被稱為老當益壯，但他坦言照顧雙親越來越感吃力，特別是抱起坐在床上老父，用的力氣不少。他感激妻子陪伴及支持他一起照顧父母，表示慶幸太太也是很有孝心的人。另一方面，他為了讓父母有安全感，即便是出門，最多也不會離開父母超過4小時。而在兒子的細心照顧下，長年臥病在床的父親不曾長褥瘡，健康狀況很好。

另外，他分享照顧爸爸的難忘點滴，他為了清爽剃掉頭髮，有次也動手幫父親剪頭髮，父子二人變成兩個光頭佬，一起對著鏡子非常似樣，旁人也笑指父子變成兄弟了。

孝道感動人心獲獎

柯讚謀感觸歲月不留人，然而自覺是幸福的人，9旬的雙親仍健在，自己依然可以照顧著他們，對於獲頒全國孝行楷模，他表示只是盡兒子的本分。

能讓父母開心、安心、舒適是最重要的；父母恩重如山，怎麼也報答不完。

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責任編輯：王明芳