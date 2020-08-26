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【新冠肺炎】本港疫情趨勢緩慢向下仍未受控　張竹君：市民盡量避免社交活動

社會 16:48 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

張竹君指本港確診個案仍未處於很低的水平。（馮漢柱攝）

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（26日）新增24宗確診個案，全部為本地感染病例，其中有14宗與早前個案相關，6宗涉及家庭、朋友聚會相關，10宗源頭不明，包括瑪嘉烈醫院工作的人士，海關，裝修工人等；另有10多宗初步確診。

限聚令將於本周五放寬，本港確診數字反覆，張竹君指本港疫情趨勢緩慢向下仍未受控，提醒市民也要盡量避免社交活動。

【新冠肺炎】本港今日新增24宗確診個案　全為本地感染

衞生防護中心呼籲市民，仍要減少社交活動。（馮漢柱攝）

【限聚令】一文看清最新防疫措施　晚市堂食、美容院須預約及戶外運動免戴口罩

本港今日新增24宗確診個案，全部是本地感染個案，限聚令將於本周五放寬，是否適合時間，張竹君指出明白社會不可以永久施行社交距離措施，政府需要逐步放寬，也不可以令風險增加，市民需要特別小心，因為社區仍有隱形傳播鏈，在公共地方或者大家都可以摸到的物件，可能都可以傳播病毒，大家仍要戴口罩以及注意手部衞生。

張竹君指出如果食肆中的傳菜及執枱的人手分開，有助減少傳染，她形容「萬一有隱形患者，他們的口水都可以傳播」。

【全民檢測】普及檢測計劃周六起可網上預約　全港18區逾過百個採樣地點

她又指出每日的個案有上落，有時雙位數，有時單位數，形容是「一級一級向下」，又在過去數星期都是這樣情況，強調疫情是整個趨勢向下，但仍未屬於很低的水平，

至於政府將於星期六開始接受全民檢測預約，張竹君指現時難以評估有關計劃可以找出多少名隱形患者。

【新冠肺炎】旺角始創中心海港酒家樓面員工確診　感染源頭不明

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記者：伍瑋瑋

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