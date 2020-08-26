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【新冠肺炎】再有58位確診者出院 　27名留院者情況危殆

社會 16:33 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布醫管局最新情況。(經濟日報資料圖片)

本港疫情未止，今日（25日）新增24宗確診個案， 全屬本地個案。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布醫管局最新情況。何婉霞指截至今早9時，過去24小時有1名病人離世，至今共有78名確診病人於公立醫院先後離世。

死亡個案包括：東區尤德夫人那打素醫院一名71歲男確診者（第2890宗）於昨晚7時56分離世。

此外，今早9時為止，新增37宗須呈報的懷疑個案；過去24小時，再多58人康復出院，至今共4161名病人康復出院，現時有445名確診者在19間醫院及亞博館社區治療設施留醫，其中27人危殆、34人嚴重，384名病人情況穩定。至於公立醫院正使用1250張負壓病床及675間負壓病房，其使用量分別是53%和66%。

普及檢測計劃周六起可網上預約，詳情即看：【全民檢測】普及檢測計劃周六起可網上預約　全港18區逾過百個採樣地點

普及社區檢測計劃預約網頁出爐，詳情即看：【附預約網頁】普及社區檢測計劃預約網頁出爐 一文看清程序及方法

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：洪芷晴

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