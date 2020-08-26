【寵物健康】貓狗也可接受針灸治療調理身體　獸醫：有助找出隱性病患延緩衰老

▲ 貓狗也可接受針灸治療調理身體

除了人類，貓狗等動物也可透過針灸調理身體，有助及早找出隱性病患，並延緩衰老。動物醫療近年經常提倡中西結合治療，針灸是中醫治療一個重要組成部分，已逾 3000 年歷史。中獸醫學（TCVM）治療益處針對整體動物需要，而非特定的疾病。

譬如，為高齡動物治療因骨關節炎而引起髖關節疼痛，西醫通常會用非類固醇類消炎止痛（如Rimadyl或Meloxicam）。若使用TCVM方法，動物可透過低風險的治療法，如針灸、食療、藥草或推拿療法調理身體，減輕痛楚及改善整體生活質量。比起傳統西醫治療方法，TCVM治療的副作用較少，而且能減低用藥的必要性。

針灸有助延緩衰老 艾灸適合血氣不足動物

為動物針灸治療前，醫生會運用陰陽、五行或臟腑等理論，採用相應的經絡穴位，透過「針刺」及「艾灸」的刺激去調理身體，以達至陰陽平衡、經絡疏通的效果。

艾灸是把艾絨點燃，利用燒灼產生的熱度，刺激穴道。血氣不足的動物可考慮艾灸。艾灸可使經絡溫熱暢通，達到防病、治病的效果。

▲ 高齡動物宜最少每三至六個月檢查身體。（相片由9Lives提供）

年老貓狗面臨的問題

中醫認為，失調是疾病的基礎。生命基本上是陰陽相互作用（對立、互根、消長、轉化）的結果。若因為某種因素，令身體的陰陽關係失去相對平衡的協調，出現偏盛偏衰，就會生病，即身體失調。

1. 狗隻成長階段

與人類一樣，貓狗老化過程各有不同。當活到平均壽命的一半，狗隻就被視為已達成熟年齡；當達到預期壽命3/4，就會被視為年老。狗隻體型大小不同，變老方式和速度也會有差別。

2. 貓隻成長階段

一般來說，貓隻從7歲開始，貓隻身體細胞就會出現早期老化跡象，大概到12歲這些跡象開始變得明顯，體內細胞活躍程度漸漸減慢，身體機能 (包括心臟和免疫系統) 亦會變弱。

7至10歲：熟齡貓

11至14歲：屬於年長

15歲或以上：進入老化階段

不少老貓有牙齒問題，如牙齒磨損、牙齦發炎或牙齒脫落，會導致貓隻體重下降。步入老年，貓的嗅覺、味覺和聽覺變得遲鈍，關節靈活度也較弱；受骨關節炎影響時，或引發劇痛和活動障礙。牠們因而無法好好整理毛髮，帶來毛髮、皮膚健康方面的隱憂。

針灸艾灸前的準備

為寵物針灸或艾灸之前，醫生盡量減低聲量，減少噪音，用零食、費洛蒙產品（Feliway）安撫牠們的情緒，減少牠們的恐懼感。若寵物仍感到害怕，無法接受針灸或艾灸，可改用食療、中草藥、激光治療。

動物不懂說話、忍痛能力特別強，主人發現牠們生病時往往已太遲。高齡動物可透過檢查和預防計劃，令其生活更舒適、更有效預防早期疾病，延長壽命。我們建議高齡動物最少每三至六個月檢查身體。

▲ 9Lives獸醫Dr. Karly Lam（相片由9Lives提供）

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責任編輯：黃泳欣