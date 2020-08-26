【IB覆核】耀中女尖子從探花「升呢」狀元　疫情下休學一年裝備自我赴美升學

▲ Christy在IB覆核後「升呢」成為狀元。

國際預科文憑（IB）成績覆核結果近日出爐，耀中國際學校（中學）兩名考生於2020年IB文憑試考獲45分滿分，其中袁穎晞（Christy）從43分探花「升呢」為狀元，獲雙語文憑，她坦言感到驚喜，今年因疫情取消考試，令她一度很憂慮，但她一直用心做好校內評核，故最後仍能取得佳績。

Chirsty在9年級由本地學校插班入讀耀中國際學校，她表示，以往本地學校主要操練考試題目，以應試為主，但在耀中會就不同主題進行研究，做資料搜集後再提交報告，使她不再局限於本地發生的事，而是放眼世界，有助她建立國際視野和世界觀。

因應新冠肺炎疫情，原定於5月舉行的IB公開試取消，改為綜合校內評估成績、校方預測成績，並參考學校過往成績數據等，以得出最終成績。今年7月6日放榜時，Christy獲得43分成績成為「探花」，她表示當時已覺得很滿意，沒有特意去覆核成績，惟IB官方其後更改了部分評核準則，並於近日公布覆核結果，C她的中文和英文成績都獲升一級，令她成為滿分狀元，喜出望外。

分享讀書心得

對於考試取消，Christy坦言，最初感到震驚和憂慮，不少校內評核已經完成，她只能投放更多心機完成尚未提交的論文和功課。Christy表示，每科的校內評核都不同，以中文為例，需要口頭分析匯報文學作品、交書面作業等；而數學、物理和化學則需要自訂題目做實驗，並提交實驗報告；經濟科則需要自選3篇報章新聞，並就社會經濟問題提出意見。

過去兩年IB課程，Christy沒有補習，但會透過上網搜尋資料和教學影片，理解一些較艱澀的概念。她又指，要提升學習興趣，必須把知識與現實生活連結，例如在看新聞時，可運用經濟科所學到的理論去分析，不但可以幫助記憶，更能夠完全理解相關概念，有助考試答題。

上課時撰寫筆記也非常重要，Christy會把筆記分成左右兩格，上課時邊聽邊把詳細的內容抄寫在右方格，課後複習時，再整理內容，把大綱和重點寫在左方格，並把疑問和需要釐清的部分也記下來，請教老師或自行上網翻查資料。

▲ Christy希望在休學的一年學習編程和新語言，裝備自我。（受訪者提供）

休學年裝備自我

除了修讀6個科目外，IB學生還需要完成4000字的延伸論文（Extended Essay，簡稱EE）、知識論（Theory of Knowledge，簡稱TOK）和創意、行動與服務（Creatvie, Action, Service，簡稱CAS），佔IB成績的3分。

Christy提及，她的EE選擇了數學為題材，但她花了整個暑假都未能決定題目，只得向數學老師求救，老師給她一個很詳盡的回覆，引導她重新策劃研習的方案。

當時離提交論文的死線就只有在短短兩個多月，如果沒有老師在期間給予適切的建議和指引，我最終恐怕不能拿到A級成績。

雖然Christy早前已獲得本港及英美數間大學取錄，但她仍選擇休學年（gap year），明年再以今年的IB成績報考大學。她表示，因自己對理科及藝術科目都有興趣，希望可以雙修電腦科學及藝術科目。

她認為，美國的課程傾向全面發展，毋須太早專修，較適合她。不過今年取錄她的大學並非心儀學校，加上疫情下無法面對面上課，只能網上教學，於是索性停學一年，今年留在家中避疫之餘，亦會上網上課程學寫應用程式和學語言等，豐富知識，裝備自己明年升學之路。

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記者：林愛娜