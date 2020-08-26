【反黑路人甲】賴慰玲未為演技受讚而驕傲　Winki從雙親慈愛當中感受育兒之道

▲ 賴慰玲不當虎媽，讓兒子規劃人生路。

近日於TVB劇《反黑路人甲》內，賴慰玲（Winki）演繹內柔外剛的蔣家大小姐蔣千霞獲觀眾激讚，這位電視圈新貴是演藝學院表演系的高材生，出道不久演技已獲前輩及劇迷大讚超班。

賴慰玲早前接受TOPick訪問表示，當初決定以演員作為終生事業而決定入行，感激父母百分百支持，成為其強大後盾：「家庭仿如安全網，可以讓我們放心去認識這世界，更加勇敢去踏出第一步。」

現實中賴慰玲要做好媽媽這「角色」，她不希望當怪獸家長，讓兒子Marat自由地探索人生。

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▲ 賴慰玲熱愛演戲。(湯炳強攝)

冷面笑匠賴慰玲

賴慰玲可謂近年電視圈甚具潛質的女演員，於播映中的劇集《反黑路人甲》裡，她飾演黑幫家族大小姐蔣千霞，為力保家族龍頭之位，欲以「霸王硬上弓」逼高彬（張振朗飾）做自己丈夫，這幕獲觀眾激讚外，賴慰玲那種冷酷式的搞笑獲封為「新一代冷面笑匠」。

演繹黑幫大家姐夠入型入格，原來跟賴慰玲自細喜愛睇《洪興十三妹》有關：「年少時不斷翻看這套電影，覺得『十三妹』很有型，當監製告訴我角色有點相似時，真的好開心，所以演出時也稍作參考。」

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▲ 劇裡賴慰玲想「生擒」張振朗，這一幕很惹笑。

賴慰玲自小個性獨立

劇裡的蔣千霞身為大家姐而要撐起整個家，故有著剛強的個性。至於現實中的賴慰玲為家中孻女一名，對上有兩位哥哥，童年過得很快樂：「自小已很巴渣和獨立，懂得處理好多事情，不用家人費心，當然家人都很疼惜我，有雞脾都讓我先吃。」

自言跟哥哥「打交打到大」的賴慰玲，原來年幼時一直渴望有個姊妹陪伴成長：「身邊的閨密全部都有妹妹，唯獨我沒有，所以很渴望有姐妹，可以一起說說扮靚或討論男生，你問我有否缺失？又沒有吧，因為兩個哥哥都好錫我。」

說到跟戲劇的淵源，自從小四那年踏上台板, 賴慰玲由此慢慢愛上演戲：「那一年二哥小六畢業，老師說以一齣話劇歡送小六畢業生，問誰人有興趣？我就舉手說想演。由那一刻起便跟戲劇沒分開過，相信那是一個『召喚』，覺得自己對演戲會很感興趣。」

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▲ 中五時候的賴慰玲已醉心舞台劇。（取自IG）

家人支持追夢

中學時代醉心演舞台劇，更曾跟專業劇團合作，中五時報讀演藝更破例被取錄，賴慰玲卻因想讀大學而放棄機會，直到中七那年再次報名，結果再被取錄，於演藝學院修讀表演系藝術榮譽學士課程。

賴慰玲說：「因為A-Level有一科不合格而未能升讀大學，我沒主動去揀，是戲劇選中了我，而這條亦是我最想行的路。」

雖然錯失入大學機會，賴慰玲當年卻獲父母百分百支持：「家人很自由，只要想做就去做吧，媽媽經常說排戲排到多夜也沒關係，最重要是可以找到你，另外要清楚自己做緊甚麼。」

▲ 賴慰玲謂不會當虎媽。(湯炳強攝)

未被讚而驕傲

演藝畢業後，賴慰玲經老師羅冠蘭推薦面試，於2014年參演劇集《女人俱樂部》，當時更教同劇的李麗珍演戲，其後參演《梟雄》時獲黃秋生點名力讚聰明，演技拍得住鄭裕玲，因而稱她為「細玲」，意思即是「小鄭裕玲」。

對於獲演藝學院大師兄影帝秋生封此美譽，賴慰玲感到榮幸，卻未有飄飄然：「覺得不需要將件事放大，將來的路也是看自己吧。」儘管被說演技超班，卻未為她添壓力：「無論有否獲讚美，我只管盡力去演好下個角色，太在意人家的褒貶是演不到好戲呢。」

▲ 賴慰玲曾獲前輩黃秋生點名力讚。

未被讚而驕傲

34歲的賴慰玲可說事業家庭兩得意，在2017年8月，她嫁舞台劇演員梁子峰，同年12月誕下兒子Marat。

事業正起步之時卻跑去結婚生仔，賴慰玲從來沒擔心過受影響：「家庭跟事業一定要並存，我要發展事業當然要好努力，但家庭的出現也是人生的一部份，當有這些歷鍊時，對我演戲也有所幫助，譬如經歷生仔的痛楚以及照顧小孩的耐性。」

賴慰玲續說：「我覺得演員生涯並非兩三年的事，對我而言是一生的事業，只是我的家庭在這階段出現了，有了小孩更加要工作，絕不會成為黃面婆。」

▲ 賴慰玲不認為當了媽媽會影響演藝事業發展。

很重視家庭生活的她覺得，家人在生命其之中很重要：「由細至大都很幸福，沒有很多家庭問題要處理，返學玩得很開心，又可以去演話劇；返到家裡沒煩惱，爸媽照顧得的我們很妥貼。原來家庭就如一個安全網，讓我們放心去認識這世界，更加勇敢去踏出第一步。」

賴慰玲續說：「家對我好重要，無論在外面世界玩多久，或者嘗過失敗，返來有一個安樂蝸。」

兒子Marat只兩歲半，賴慰玲會讓兒子自由發展，不會過份規管：「這世代小孩沒法管，教曉她做一個善良及勇敢的人，他的路就由自己行了。」

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髮型；Green Cheung@AdmiX Hair Styling

化妝： Meegan Seak

場地：慢理牆城 Wall Is Eat

記者：游艾維